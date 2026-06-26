Koei Tecmo удалила оригинальную версию Dead or Alive 6 для PS4 из PS Store

Компания Koei Tecmo тайно удалила оригинальную версию файтинга Dead or Alive 6 для PlayStation 4 из цифрового магазина PS Store. Произошло это одновременно с релизом обновленного издания «Last Round» на PlayStation 5. Издатель не стал заранее уведомлять консольное сообщество о готовящихся изменениях в каталоге.

Ранее разработчики анонсировали исключительно прекращение продаж игры в сервисе Steam в связи с заменой на новую ПК-версию. Такой шаг выглядел обоснованно, поскольку рокировка производилась внутри одной платформы. Однако скрытое удаление файтинга с консолей разных поколений застало сообщество врасплох, спровоцировав волну критики и недовольства со стороны игроков.

Тем не менее, у пользователей PlayStation 4 все же осталась лазейка, позволяющая запустить файтинг на пастгене. В PS Store сохраняется доступ к бесплатной ознакомительной версии Core Fighters. При желании пользователи могут загрузить этот бесплатный клиент и самостоятельно приобрести весь комплект DLC, что в итоге позволит собрать полноценную версию проекта.