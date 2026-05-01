Май Ширануи и Кула Даймонд в новом трейлере Dead or Alive 6 Last Round

Издатель Koei Tecmo и студия Team Ninja представили свежий трейлер файтинга Dead or Alive 6 Last Round. Главным событием ролика стала коллаборация с серией The King of Fighters XIV: в игру возвращаются Май Ширануи и Кула Даймонд. Обе героини получат по пять уникальных дебютных костюмов, а список арен пополнит обновленная локация Lost Paradise (Oboro).
Издание Last Round станет наиболее полной версией шестой части, расширяя ростер до 29 бойцов. В него сразу включены популярные герои из прошлых дополнений, такие как Момидзи, Рэйчел, Тамаки, Нётэнгу и Фаза 4. Таким образом, игроки получат доступ ко всему ключевому контенту, который ранее выпускался отдельно в рамках сезонных пропусков.
Боевая система сохранит классическую механику «треугольника» (удары, броски и захваты), дополненную зрелищными комбо Fatal Rush и шкалой спецприемов Break Gauge. Среди новых функций выделяется полноценный фоторежим, позволяющий запечатлеть боевые сцены в высоком разрешении.
Релиз Dead or Alive 6 Last Round запланирован на 25 июня 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam). Традиционно для серии, разработчики выпустят и бесплатную версию Core Fighters — в ней будет ограниченный набор героев, а остальных персонажей и костюмы можно будет докупать по отдельности.
Но режим 2 на 2 мы добавлять не будем. Спасибо. Ради него до сих пор с корешом в 5 часть рубимся. Вдвоём против компа на высокой сложности кайф
Не думаю, что единственное реальное новшество - фото режим, то ради чего люди побегут покупать эту игру.
Вангую очередной жидкий обсёр.
Хоть бы какой-то новый режим добавили, я хз, бляжный волейбол.
Графика на высоте, добавить немного режимов и будет найс, а докупить костюмы, если они не дорогие, будет не жалко потратить малую сумму.