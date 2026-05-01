Май Ширануи и Кула Даймонд в новом трейлере Dead or Alive 6 Last Round

Издатель Koei Tecmo и студия Team Ninja представили свежий трейлер файтинга Dead or Alive 6 Last Round. Главным событием ролика стала коллаборация с серией The King of Fighters XIV: в игру возвращаются Май Ширануи и Кула Даймонд. Обе героини получат по пять уникальных дебютных костюмов, а список арен пополнит обновленная локация Lost Paradise (Oboro).

Издание Last Round станет наиболее полной версией шестой части, расширяя ростер до 29 бойцов. В него сразу включены популярные герои из прошлых дополнений, такие как Момидзи, Рэйчел, Тамаки, Нётэнгу и Фаза 4. Таким образом, игроки получат доступ ко всему ключевому контенту, который ранее выпускался отдельно в рамках сезонных пропусков.

Боевая система сохранит классическую механику «треугольника» (удары, броски и захваты), дополненную зрелищными комбо Fatal Rush и шкалой спецприемов Break Gauge. Среди новых функций выделяется полноценный фоторежим, позволяющий запечатлеть боевые сцены в высоком разрешении.

Релиз Dead or Alive 6 Last Round запланирован на 25 июня 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam). Традиционно для серии, разработчики выпустят и бесплатную версию Core Fighters — в ней будет ограниченный набор героев, а остальных персонажей и костюмы можно будет докупать по отдельности.