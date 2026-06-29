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Dead or Alive 6 01.03.2019
Экшен, Файтинг
8.1 479 оценок

Продажи Dead or Alive 6 достигли 1 миллиона копий

2BLaraSex 2BLaraSex

Кoei Tecmo официально объявила, что серия Dead or Alive 6 (включая оригинальную игру 2019 года и Last Round) достигла важного рубежа - более одного миллиона проданных копий по всему миру. В официальном сообщении компания отметила, что Dead or Alive 6 Last Round продолжит регулярно получать обновления, новые функции и дополнительный контент. Koei Tecmo выразила благодарность фанатам и призвала к дальнейшей поддержке серии.

Новость получила неоднозначный отклик. Многие игроки поздравили разработчиков с достижением, но одновременно раскритиковали поддержку игры. Некоторые отмечают, что для серии с такой историей и узнаваемым стилем миллион копий за семь лет - относительно скромный результат, и призывают Koei Tecmo активнее развивать франшизу, включая возможный анонс Dead or Alive 7.

Индустрия 6
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Комментарии:  5
Ваш комментарий
HunterTD
2
Vad Pvn

да, 7 части точно не будет... Понятно почему на переиздание скидок нет, хотяб фанатов подоить... Хотя они на кастюмчиках может много зарабатывают...

1
Lu Meng

Серьёзно?

Даже не думал что у них всё так плохо..

Yoshemitsu

DoA с красивыми сексуальными героинями - 1 миллион проданых копий

Другие файтинги с повесткой и уродливыми героинями - 7/8 миллионов копий.

Думайте.

KeshaGod97

На базовую игру за 7 лет только один раз была скидка и то за 30$
400+ длс, и на гостевых персов вообще не было скидок
Катсцены сделаны в шакальном качестве,сюжет непонятный и обрывистый
нету фишек из прошлых частей
настройки поломаны,онлайн был ужасный
интересно почему же продажи такие маленькие?