Продажи Dead or Alive 6 достигли 1 миллиона копий

Кoei Tecmo официально объявила, что серия Dead or Alive 6 (включая оригинальную игру 2019 года и Last Round) достигла важного рубежа - более одного миллиона проданных копий по всему миру. В официальном сообщении компания отметила, что Dead or Alive 6 Last Round продолжит регулярно получать обновления, новые функции и дополнительный контент. Koei Tecmo выразила благодарность фанатам и призвала к дальнейшей поддержке серии.
Новость получила неоднозначный отклик. Многие игроки поздравили разработчиков с достижением, но одновременно раскритиковали поддержку игры. Некоторые отмечают, что для серии с такой историей и узнаваемым стилем миллион копий за семь лет - относительно скромный результат, и призывают Koei Tecmo активнее развивать франшизу, включая возможный анонс Dead or Alive 7.
да, 7 части точно не будет... Понятно почему на переиздание скидок нет, хотяб фанатов подоить... Хотя они на кастюмчиках может много зарабатывают...
Серьёзно?
Даже не думал что у них всё так плохо..
DoA с красивыми сексуальными героинями - 1 миллион проданых копий
Другие файтинги с повесткой и уродливыми героинями - 7/8 миллионов копий.
Думайте.
На базовую игру за 7 лет только один раз была скидка и то за 30$
400+ длс, и на гостевых персов вообще не было скидок
Катсцены сделаны в шакальном качестве,сюжет непонятный и обрывистый
нету фишек из прошлых частей
настройки поломаны,онлайн был ужасный
интересно почему же продажи такие маленькие?