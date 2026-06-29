Продажи Dead or Alive 6 достигли 1 миллиона копий

Кoei Tecmo официально объявила, что серия Dead or Alive 6 (включая оригинальную игру 2019 года и Last Round) достигла важного рубежа - более одного миллиона проданных копий по всему миру. В официальном сообщении компания отметила, что Dead or Alive 6 Last Round продолжит регулярно получать обновления, новые функции и дополнительный контент. Koei Tecmo выразила благодарность фанатам и призвала к дальнейшей поддержке серии.

Новость получила неоднозначный отклик. Многие игроки поздравили разработчиков с достижением, но одновременно раскритиковали поддержку игры. Некоторые отмечают, что для серии с такой историей и узнаваемым стилем миллион копий за семь лет - относительно скромный результат, и призывают Koei Tecmo активнее развивать франшизу, включая возможный анонс Dead or Alive 7.