Продажи франшизы Dead or Alive превысили 11 миллионов копий

Компания Koei Tecmo объявила, что продажи её многолетней серии файтингов Dead or Alive превысили 11 миллионов копий. Серия впервые появилась в 90-х годах и за эти годы получила множество ответвлений.

Koei Tecmo подтвердила новые данные о продажах франшизы Dead or Alive в последнем финансовом отчёте компании. Разработанная студией Team Ninja, эта серия игр является одним из основных представителей жанра файтингов с момента своего появления в 1996 году.

Dead or Alive 6 — это последняя основная игра серии, как указано в отчёте Koei Tecmo. Компания недавно анонсировала Dead or Alive 6: Last Round, окончательную версию игры 2019 года. Издатель также подтвердил, что новая игра Dead or Alive находится в разработке.