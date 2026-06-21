Разработчики Dead or Alive 6 Last Round обновили требования к PC: потребуются GTX 1070 и 80 ГБ на SSD

Издательство Koei Tecmo готовится к масштабному обновлению своего флагманского файтинга — релиз Dead or Alive 6 Last Round запланирован на 25 июня для PC, PS5 и Xbox Series X|S. Однако грядущее событие вызывает у игроков не только ожидания, но и серьезные опасения.

Компания уже запустила процесс постепенного удаления оригинальной игры 2019 года и всех DLC к ней из цифрового магазина Steam. Ситуация осложняется тем, что владельцам старого издания не предоставят бесплатных апгрейдов или скидок — новинка обойдется в $40. Более того, лицензии на популярных гостевых персонажей из вселенной SNK, таких как Май Ширануи и Кула Даймонд, аннулированы, и за доступ к ним в Last Round придется платить повторно.

Параллельно с этим разработчики файтинга подтвердили, что грядущее визуальное обновление потребует от пользователей обновить конфигурации ПК и установить игру строго на скоростной накопитель. Планка требований заметно выросла: на смену устаревшей GeForce GTX 1060 пришли более современные видеокарты уровня GTX 1070 или Radeon RX 5700 XT. Кроме того, критически важным условием для стабильной работы станет наличие как минимум 80 ГБ свободного места на SSD.

Наибольшую критику со стороны профильных медиа и киберспортсменов вызывает организация сетевого режима. Подтверждено полное отсутствие кроссплея и изолированность серверов от первоначальной DOA6. Молчание создателей о технологии rollback netcode усиливает скепсис комьюнити. Без качественной онлайн-синхронизации современный соревновательный файтинг не сможет выжить.