Разработчики Dead or Alive 6: Last Round объявили дату появления в игре нового персонажа франшизы - девушки-гяру Минато

Студия Team Ninja и издательство Koei Tecmo объявили точную дату выхода первого полностью оригинального бойца для обновленного файтинга Dead or Alive 6: Last Round. Девушка-гяру по имени Минато присоединится к составу 10 сентября в качестве платного DLC.

Это событие знаменательно тем, что Минато станет первым персонажем за долгое время, созданным специально для Last Round и не появлявшимся в предыдущих играх франшизы. Ранее фанаты могли видеть лишь концепт-арты, демонстрирующие ее яркий дизайн в стиле гяру (школьная форма и уличная одежда с элементами дерзости), однако полноценный 3D-облик и боевой стиль девушки все еще остаются загадкой - разработчики обещают раскрыть детали позднее.

Анонс Минато состоялся в июне в дебютном трейлере переиздания Dead or Alive 6 Last Round, а первоначально ее выход планировался на лето этого года. Помимо новости о дате релиза, Team Ninja запустила временную акцию: до 19 августа в бесплатной версии Core Fighters игроки могут опробовать Аянэ и Тамаки без ограничений.