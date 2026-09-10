Разработчики Dead or Alive 6 решили делать меньше сексуальных костюмов, потому что игроки стесняются их носить

В свежем интервью японскому изданию Famitsu менеджер проекта Dead or Alive 6 Last Round Цуеси Иути прокомментировал ожидания фанатов относительно новых костюмов. Многие игроки хотят более откровенные и сексуальные наряды в игре. Иути признал, что команда это понимает, но сознательно пошла другим путем. По его словам, чрезмерно сексуальные костюмы в соревновательной игре используются редко - потому что игроки просто стесняются. Даже в рейтинговых матчах оппоненты редко появляются в купальниках.

Я понимаю, что некоторые люди ожидают сексуальных костюмов, но на самом деле сексуальные костюмы в соревновательных играх используются редко из-за смущения и других факторов. Например, даже в рейтинговых матчах редко бывает, чтобы ваш оппонент был в костюме-купальнике. Наша цель - создавать костюмы, которые люди, любящие персонажа, будут использовать вечно, поэтому сексуальные элементы естественно оставлены очень сдержанными.

Разработчики также изменили общий подход к костюмам по сравнению с оригинальной Dead or Alive 6. Раньше они старались выпускать большое количество универсальных нарядов сразу для многих персонажей. В Last Round каждый новый костюм должен восприниматься как полноценный альтернативный образ конкретного бойца, а не просто очередной предмет в коллекцию. Интервью вышло 10 сентября 2026 года и затронуло также нового персонажа Минато и реакцию сообщества на релиз игры.