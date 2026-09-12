Сообщество Dead or Alive раскритиковало Koei Tecmo из-за планов урезать фансервис

Планы Koei Tecmo ограничить количество откровенных костюмов в Dead or Alive 6 Last Round вызвали бурные споры и раскол среди фанатов. Для серии, где фансервис годами был визитной карточкой, это решение спровоцировало волну недовольства.

Поводом стало интервью проджект-менеджера Цуёси Иути журналу Famitsu. Он заявил, что в рейтинговых матчах игроки редко выбирают купальники, так как «банально стесняются» соперников. В итоге студия решила сместить фокус на уникальный стиль персонажей, снизив градус эротизма.

Решение разработчиков раскололо игровое сообщество: пока одни обвиняют авторов в уничтожении идентичности франшизы, другие указывают на киберспортивные реалии, где откровенные наряды и раньше регулярно попадали под запрет. При этом фанаты не понимают, почему цензуру нельзя сделать опциональной или применять только на соревнованиях, оставив обычным игрокам свободу выбора.

Ситуацию усугубил анонс новой героини Минато — игроки раскритиковали её за вторичность и сходство с Хонокой. На этом фоне на Koei Tecmo обрушился шквал критики: компанию обвиняют в плохой поддержке игры, агрессивной продаже платных DLC и затягивании релиза Dead or Alive 7, у которой до сих пор нет даты выхода.