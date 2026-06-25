Состоялся релиз DEAD OR ALIVE 6 Last Round - критики приняли игру хорошо, а игроки разгромили

Сегодня, 25 июня, состоялся релиз DEAD OR ALIVE 6 Last Round - обновленной версии файтинга 2019 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam). Издание приурочено к 30-летию серии и позиционируется как финальная версия с улучшенной графикой, новым фоторежимом и пятью ранее вышедшими DLC-персонажами. Однако, судя по первым отзывам, игра не оправдала ожиданий фанатов.

У профессиональных рецензентов игра получила средние оценки. На Metacritic средний балл составляет 72, а на Opencritic - 67 . Большинство критиков сходятся во мнении, что Last Round - это достойный вариант для новичков, но не для ветеранов.

GamesHedge (8.5/10) называет игру "определённо финальной" версией, отмечая визуальную составляющую и плавность боевой системы. Dualshockers (7/10) отмечают, что для новичков игра станет "электризующим опытом", но обладателям оригинальной DOA6 здесь почти нечего делать. Cubed3 (5/10) критикует игру за отсутствие значительной части ранее выпущенного DLC, недостаток нового контента и, что важнее, отсутствие кроссплея.

Пока критики спорят о деталях, игроки в Steam уже вынесли вердикт. На момент написания новости рейтинг игры составляет всего 22% положительных отзывов. Главный камень преткновения - отсутствие платного апгрейда для владельцев оригинальной DOA6. Игру приходится покупать заново, что вызывает у фанатов ярость, так как они уже потратили деньги на игру и DLC.

Помимо технических проблем, перекочевавших из оригинала, и непредсказуемых лагов, которые, по словам игроков, не зависят от соединения или мощности ПК, фанатов возмутило и отсутствие важного контента. Из функций DOA5 на PS так и не перенесли режим командных боев "Tag Match" и возможность играть с другом в одной команде, а "новый" фоторежим, по мнению геймеров, - это всего лишь функционал, который моддеры добавили много лет назад. Отдельное раздражение вызывает отсутствие защиты от читеров: пользователи заявляют, что ранги можно взломать за пять минут, что делает бессмысленным любой соревновательный режим.

Таким образом, DEAD OR ALIVE 6 Last Round - это переиздание, которое раскололо аудиторию. Профессиональные критики хвалят боевую систему и называют игру хорошим входом в серию. Однако преданные фанаты разочарованы тем, что Koei Tecmo не исправила старые ошибки и не предложила ничего принципиально нового, потребовав при этом полную стоимость за обновлённую версию