Состоялся релиз DEAD OR ALIVE 6 Last Round - критики приняли игру хорошо, а игроки разгромили

Сегодня, 25 июня, состоялся релиз DEAD OR ALIVE 6 Last Round - обновленной версии файтинга 2019 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam). Издание приурочено к 30-летию серии и позиционируется как финальная версия с улучшенной графикой, новым фоторежимом и пятью ранее вышедшими DLC-персонажами. Однако, судя по первым отзывам, игра не оправдала ожиданий фанатов.
У профессиональных рецензентов игра получила средние оценки. На Metacritic средний балл составляет 72, а на Opencritic - 67 . Большинство критиков сходятся во мнении, что Last Round - это достойный вариант для новичков, но не для ветеранов.
GamesHedge (8.5/10) называет игру "определённо финальной" версией, отмечая визуальную составляющую и плавность боевой системы. Dualshockers (7/10) отмечают, что для новичков игра станет "электризующим опытом", но обладателям оригинальной DOA6 здесь почти нечего делать. Cubed3 (5/10) критикует игру за отсутствие значительной части ранее выпущенного DLC, недостаток нового контента и, что важнее, отсутствие кроссплея.
Пока критики спорят о деталях, игроки в Steam уже вынесли вердикт. На момент написания новости рейтинг игры составляет всего 22% положительных отзывов. Главный камень преткновения - отсутствие платного апгрейда для владельцев оригинальной DOA6. Игру приходится покупать заново, что вызывает у фанатов ярость, так как они уже потратили деньги на игру и DLC.
Помимо технических проблем, перекочевавших из оригинала, и непредсказуемых лагов, которые, по словам игроков, не зависят от соединения или мощности ПК, фанатов возмутило и отсутствие важного контента. Из функций DOA5 на PS так и не перенесли режим командных боев "Tag Match" и возможность играть с другом в одной команде, а "новый" фоторежим, по мнению геймеров, - это всего лишь функционал, который моддеры добавили много лет назад. Отдельное раздражение вызывает отсутствие защиты от читеров: пользователи заявляют, что ранги можно взломать за пять минут, что делает бессмысленным любой соревновательный режим.
Таким образом, DEAD OR ALIVE 6 Last Round - это переиздание, которое раскололо аудиторию. Профессиональные критики хвалят боевую систему и называют игру хорошим входом в серию. Однако преданные фанаты разочарованы тем, что Koei Tecmo не исправила старые ошибки и не предложила ничего принципиально нового, потребовав при этом полную стоимость за обновлённую версию
На вите есть, на пк такое нафиг не надо
Ну блин когда тебе продают практически ту же самую игру за фуллпрайс сложно оставаться довольным
А кто-то этим воображаемым "фанатам" обещал "Tag Match" как в ДоА5 или кроссплей?
Главное - в игре нету этой вашей повестки, так что жри гувно - проси есче. К тому же игра за 40$
Слишком много сильных и независимых куноити? Шучу, 5-ка норм (проверил), 6 внешне тоже.