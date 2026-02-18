Владельцам Dead or Alive 6 придется покупать новое издание Last Round за полную цену

Недавно компания Koei Tecmo и студия Team NINJA официально анонсировали Dead or Alive 6 Last Round - обновленное и дополненное издание игры 2019 года, приуроченное к 30-летию серии. Однако, согласно официальному ответу службы поддержки Koei Tecmo, владельцы оригинальной Dead or Alive 6 не получат возможность обновиться до Last Round по льготной цене или бесплатно.

В ответ на запрос фаната в соцсети X представители компании заявили, что в настоящее время "нет никаких планов предоставлять апгрейд с Dead or Alive 6 на Dead or Alive 6 Last Round, равно как и специальную скидку". Это означает, что геймерам, желающим получить обновленную версию сразу после релиза, придется приобретать ее как отдельный продукт по полной стоимости.

Кроме того, издатель подтвердил печальную новость для поклонников кроссоверов: гостевые персонажи Май Ширануи и Кула Даймонд из серии The King of Fighters не появятся в новом издании. Вероятно, это связано с истечением срока действия лицензионных соглашений.

Релиз Dead or Alive 6 Last Round намечен на 25 июня 2026 года. В этот же день станет доступна как платная стандартная версия, так и условно-бесплатное издание.