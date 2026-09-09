Вышел геймплейный трейлер нового бойца в Dead or Alive 6 Last Round - загадочной школьницы Минато

Студия Team Ninja сдержала свое обещание и представила долгожданного нового персонажа для Dead or Alive 6 Last Round. С завтрашнего дня в игре появится Минато - яркая и жизнерадостная школьница из Токио, чья внешность скрывает невероятные способности.

На первый взгляд, Минато - обычная девушка, которая учится в школе, любит танцевать и всегда окружена друзьями. Однако за этой беззаботной улыбкой скрывается множество тайн. Она живет отдельно от родителей, а ее свободное время окутано завесой секретности. Друзья считают ее загадочной, но при этом очень приятной в общении.

В бою Минато использует уникальное устройство в виде контактных линз, разработанное Нико. Оно позволяет считывать движения противников и мгновенно воспроизводить их, благодаря чему девушка может копировать приемы любого участника турнира DOA.

Ее стиль - это синтез танцевальной пластики, ритма и боевых искусств. Минато предпочитает зрелищные, яркие атаки с вертикальными и горизонтальными вращениями, что делает ее интуитивно понятным персонажем для новичков. Однако у нее есть и сложные техничные элементы, например, коронный прием "Minato Shuffle" - особый танцевальный шаг, открывающий доступ к серии мощных комбинаций, которые потребуют от опытных игроков креативности и мастерства.

Разработчики намеренно сделали Минато персонажем вне фракций, чтобы она могла свободно перемещаться по сюжетной вселенной, оставаясь "свободным агентом". Ее образ - это символ легкости, позитива и роста, который, по мнению Team Ninja, идеально сочетает в себе "милое" и "красивое", создавая гармоничный и запоминающийся дизайн.

Мы хотели, чтобы Минато стала тем персонажем, через который игроки, даже не знакомые с серией, смогли бы с легкостью войти в мир Dead or Alive,

— отмечают разработчики.