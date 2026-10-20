Большая утечка по Dead or Alive 7 раскрыла новых персонажей и планы на DLC

В сети появились новые предполагаемые материалы по недавно анонсированной следующей части файтинга Dead or Alive. На тематическом сабреддите анонимный пользователь опубликовал серию фотографий рабочих экранов и стендов с концепт-артами, сделанных якобы в офисе разработки проекта.

Опубликованная подборка демонстрирует ранний экран выбора бойцов, интерфейс тренировочного режима и тестовые поединки между классическими персонажами франшизы, включая Касуми, Аянэ, Кристи и Леона. Согласно информации автора утечки, в ростер седьмой части планируют ввести как минимум пять новых бойцов:

гостевого персонажа из серии Ninja Gaiden - предположительно Якумо, главного героя четвертой части;

бойца по имени Бём-Сок, вдохновленного образом корейских поп-айдолов;

мощного тяжеловеса-боксера Хьюго;

девушку Мину Ли, предположительно связанную сюжетными узами с ветераном серии Джанном Ли;

рестлершу по имени Кайли (или Перл).

Кроме того, на опубликованных снимках концепт-артов фигурируют любимицы фанатов — Елена, Тамаки, Мари Роуз и Хонока. При этом источник утверждает, что руководство студии уже приняло решение вырезать как минимум восемь готовых персонажей из стартового состава, чтобы продавать их отдельно в составе платных сезонных пропусков, среди них упоминаются Диего, Айн и Альфа-152.

Потенциальный анонс Dead or Alive 7 станет решающим моментом в судьбе всей франшизы. Предыдущие попытки возродить бренд обернулись крахом... Переиздание Dead or Alive 6 провалилось точно так же, как и оригинальный релиз 2019 года, заслужив шквал критики за навязчивую монетизацию и платную смену цвета волос для персонажей. Если седьмая часть повторит ошибки предшественницы и окажется неудачной с точки зрения продаж и отзывов игроков, руководство компании почти наверняка окончательно похоронит культовую серию файтингов — на этот раз навсегда.