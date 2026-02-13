Koei Tecmo анонсировала совершенно новую часть Dead or Alive и представила Dead or Alive 6: Last Round

На фоне оглушительного успеха Tekken, Street Fighter и Mortal Kombat в текущем поколении консолей, компания Koei Tecmo решила прервать своё продолжительное молчание. В рамках сегодняшней трансляции State of Play японский издатель громко отметил 30-летие своей культовой серии файтингов, сделав сразу два крупных анонса.

Главным сюрпризом для фанатов стал официальный тизер совершенно новой игры во вселенной Dead or Alive. Разработчики подтвердили, что следующая полноценная часть франшизы уже находится на ранней стадии производства и разрабатывается для PlayStation 5. Пока подробностей о проекте мало, но сам факт продолжения легендарной серии стал отличным подарком к юбилею.

Чтобы скрасить ожидание новинки, студия представила переиздание предыдущей части — Dead or Alive 6: Last Round. Это "ультимативная" и доработанная версия файтинга 2019 года, адаптированная для современных реалий.

Игра выйдет на PlayStation 5 и других платформах уже 25 июня 2026 года. Одновременно с полной платной версией будет запущено и условно-бесплатное издание (Free-to-Play), которое предоставит доступ к ограниченному ростеру бойцов.

Похоже, Koei Tecmo намерена серьезно побороться за аудиторию, предложив «еще более яркие и напряженные битвы» как ветеранам жанра, так и новой аудитории.