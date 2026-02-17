ЧАТ ИГРЫ
Dead or Alive New Project TBA
Экшен, Файтинг
9.9 14 оценок

Модераторы Reddit объявили войну фансервису при обсуждении новой Dead or Alive

Gutsz Gutsz

Совсем недавно компания Koei Tecmo прервала долгое молчание и осчастливила фанатов полноценным анонсом новой части Dead or Alive. Разработчики представили короткий, но красноречивый тизер, который четко дал понять: студия не собирается отказываться от красивых героинь и акцента на физике их тел. Однако пока разработчики возвращаются к корням, самая популярная дискуссионная площадка, похоже, решила пойти против своих пользователей.

Koei Tecmo анонсировала совершенно новую часть Dead or Alive и представила Dead or Alive 6: Last Round

Пользователи Reddit, решившие обсудить анонс в официальном сабреддите r/deadoralive, столкнулись с жесткой цензурой. Администрация сообщества ввела абсурдные ограничения для фанатов франшизы, известной своими откровенными нарядами и спин-оффом про пляжный волейбол.

Судя по всему, модераторы настроили ботов так, чтобы любое сообщение, содержащее просто банальное слово "fanservice" (фансервис), автоматически скрывалось и отправлялось на «тщательную проверку» на предмет соответствия правилам. Более того, была внедрена система «превентивных банов». Как отмечают сами игроки, ользователей автоматически блокируют в разделе Dead or Alive, если бот обнаруживает их активность в других сабреддитах, которые модераторы сочли «конфликтующими».

Игровое сообщество встретило эти нововведения шквалом критики и иронии. В социальных сетях пользователи недоумевают, как люди, ненавидящие ключевую особенность серии, оказались во главе её фанатского сообщества.

Это как назначить вегана модератором сообщества любителей мясной диеты!

— возмущается один из пользователей в сети.

Игроки опасаются, что Team Ninja, которые могут собирать фидбек с Reddit, получат искаженное представление о желаниях аудитории из-за искусственной «стерилизации» обсуждений. Многие фанаты уже призывают бойкотировать основную ветку и создавать альтернативные площадки, где можно свободно обсуждать достоинства любимых героинь.

Комментарии:  14
SEAL-KillerXXL

Тамошняя заднеприводная модерация уже давно известна, не новость.

15
Wing42
Игроки опасаются, что Team Ninja, которые могут собирать фидбек с Reddit

Сейчас бы фидбек собирать с такой маргинальной помойки, как Реддит.

3
Геральт Батькович
самая популярная помойка, похоже, решила пойти против своих пользователей.
2
Pycckuu_XAKEP
2
NРС

Фансервис игры, в которой кроме фансервиса ничего и нет, нельзя обсуждать в её же разделе реддита. В высшей степени

2
FairUlu

Мордораторы - админы Саурона.

1
Олег Дудин

Скоро нужен будет нормальный аналог Реддита.

1
GhostKalik

Ох уж мне это общество пуритан)

FairUlu

Абсолютно нет. И что вам не нравится в пуританах?

2
GhostKalik FairUlu

Пуритане стали именем нарицательным для определения борцов с пошлостью. Да, некоторым людям нравятся красивые полуоткрытые тела (полная обнажёнка убивает эстетику), но запрещать или скрывать её - это слишком.

1
FairUlu GhostKalik

Если людям что-то нравится - еще не факт, что это правильно.

kager0709

хаха все как всега)

Aleksey Aleshka

Какие ж люди калоеды. Миллион подобных новостей с реддита, но они продолжают там сидеть

