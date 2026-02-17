Модераторы Reddit объявили войну фансервису при обсуждении новой Dead or Alive

Совсем недавно компания Koei Tecmo прервала долгое молчание и осчастливила фанатов полноценным анонсом новой части Dead or Alive. Разработчики представили короткий, но красноречивый тизер, который четко дал понять: студия не собирается отказываться от красивых героинь и акцента на физике их тел. Однако пока разработчики возвращаются к корням, самая популярная дискуссионная площадка, похоже, решила пойти против своих пользователей.

Пользователи Reddit, решившие обсудить анонс в официальном сабреддите r/deadoralive, столкнулись с жесткой цензурой. Администрация сообщества ввела абсурдные ограничения для фанатов франшизы, известной своими откровенными нарядами и спин-оффом про пляжный волейбол.

Судя по всему, модераторы настроили ботов так, чтобы любое сообщение, содержащее просто банальное слово "fanservice" (фансервис), автоматически скрывалось и отправлялось на «тщательную проверку» на предмет соответствия правилам. Более того, была внедрена система «превентивных банов». Как отмечают сами игроки, ользователей автоматически блокируют в разделе Dead or Alive, если бот обнаруживает их активность в других сабреддитах, которые модераторы сочли «конфликтующими».

Игровое сообщество встретило эти нововведения шквалом критики и иронии. В социальных сетях пользователи недоумевают, как люди, ненавидящие ключевую особенность серии, оказались во главе её фанатского сообщества.

Это как назначить вегана модератором сообщества любителей мясной диеты!

— возмущается один из пользователей в сети.

Игроки опасаются, что Team Ninja, которые могут собирать фидбек с Reddit, получат искаженное представление о желаниях аудитории из-за искусственной «стерилизации» обсуждений. Многие фанаты уже призывают бойкотировать основную ветку и создавать альтернативные площадки, где можно свободно обсуждать достоинства любимых героинь.