Состоялся релиз нативного ПК-порта Dead or Alive Xtreme 2 с поддержкой 60 FPS

Бывший эксклюзив консоли Xbox 360 под названием Dead or Alive: Xtreme 2 стал доступен на персональных компьютерах благодаря фанатскому переносу. Энтузиаст под ником hibikifukui22 выпустил проект DOAX2 Recomp, представляющий собой нативный порт пляжного симулятора для операционных систем Windows. Для реализации проекта автор применил инструмент статической рекомпиляции ReXGlue SDK, который переводит машинный код архитектуры PowerPC напрямую в код на языке C++.

Подобный метод принципиально отличается от классической эмуляции через популярные программы вроде Xenia. При статической рекомпиляции инструкции заранее адаптируются под современные процессоры, что исключает задержки компиляции шейдеров на лету, снижает нагрузку на центральный процессор и обеспечивает стабильную плавность. Игра запускается как полноценное нативное приложение для Windows с выводом изображения через графический интерфейс DirectX 12.

Главным техническим нововведением стала поддержка 60 кадров в секунду при сохранении исходной скорости геймплея. На оригинальной консоли проект работал с жестким ограничением в 30 кадров. Автор порта скорректировал тайминги анимаций, физики, движений камеры и мини-игр, благодаря чему удвоенная частота развертки не ломает игровую логику. В настройках лаунчера также осталась возможность переключиться на стандартные 30 кадров.

Следом за премьерой проект оперативно обновился до версий 1.1 и 1.1.1. Важным дополнением стал специальный множитель выигрышей с возможностью выбора коэффициента 10x, 15x, 20x или 100x. Данный параметр позволяет избежать многочасовой рутины в мини-играх и казино ради накопления средств на покупку купальников и подарков. При этом размеры ставок и цены в магазинах не умножаются, сохраняя изначальный баланс.

В патче 1.1.1 автор дополнительно исправил корректное отображение увеличенных призовых сумм за столами блэкджека, рулетки, покера и на итоговых экранах состязаний. В комплект сборки входит удобный лаунчер с гибкими настройками графики, возможностью пропуска стартовых роликов и непрерывным воспроизведением лицензионного саундтрека с показом названий композиций и авторов.

Отрисовка картинки осуществляется силами видеокарты, поэтому производительность упирается именно в графический процессор. Для комфортной игры в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду требуется видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 6600 XT в паре с процессором Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600. Для 1440p разработчик советует GeForce RTX 3060 Ti, а для разрешения 4K потребуется графический ускоритель класса GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX.

Создатель сборки отдельно предупредил о ряде технических ограничений. На текущем этапе проект полностью несовместим со встроенной графикой Intel, а дискретные видеокарты серии Intel Arc пока не проходили тестов и могут работать с артефактами. Кроме того, архив рекомпилятора не содержит защищенных авторским правом ресурсов. Для запуска игрокам необходим собственный лицензионный образ диска для Xbox 360 с идентификатором 544307D2.