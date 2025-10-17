Dead or Alive Xtreme Venus Vacation снова в топ-10 Steam в Японии

Спустя семь лет после выхода Dead or Alive Xtreme Venus Vacation игра вновь доказала свою популярность, ворвавшись в топ-10 бестселлеров Steam в Японии. По данным GameBiz, 15 октября проект поднялся на 50 позиций и занял восьмое место среди самых продаваемых игр платформы, обойдя даже новинки вроде Battlefield 6 и Digimon Story: Time Stranger.

Резкий рост популярности совпал с празднованием 6,5-летнего юбилея Dead or Alive Xtreme Venus Vacation. В честь события игроки получили до 70 бесплатных гача-розыгрышей и доступ к новым баннерам с нарядами, включая праздничный купальник для Луны. Такие акции традиционно стимулируют интерес аудитории, особенно среди фанатов коллекционирования редких предметов и нарядов.

Хотя 70 бесплатных розыгрышей звучат впечатляюще, игрокам всё же приходится грамотно распределять внутриигровые ресурсы или использовать реальные деньги, чтобы заполучить самые желанные предметы. Благодаря множеству новых и возвращающихся нарядов пользователи активно тратят средства, чтобы кастомизировать своих любимых персонажей, поддерживая высокий уровень вовлечённости.

Возвращение Dead or Alive Xtreme Venus Vacation в топ-10 Steam подтверждает, что даже спустя годы гача-игры способны удерживать интерес аудитории, особенно при регулярных событиях и обновлениях, стимулирующих коллекционирование и социальное взаимодействие внутри игры.