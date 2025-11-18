Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation стукнуло 8 лет - продюсер заверил, что игра останется безумной и сексуальной

Компания Koei Tecmo отметила 8-ю годовщину своей бесплатной игры Dead or Alive Xtreme Venus Vacation крупным обновлением и праздничным стримом. Обновление принесло с собой новую фото-зону, тропические купальники и пресеты освещения. Однако главным улучшением для многих игроков стала функция массового пропуска Фестивалей, позволяющая мгновенно завершать уже пройденные S-ранговые фестивали.

В честь праздника продюсер серии Ясунори Сакуда дал интервью изданию 4Gamer, в котором поделился видением о будущем проекта по мере приближения к 9-ой и 10-ой годовщинам. По словам Сакуды, улучшения пользовательского опыта останутся одним из приоритетов разработчиков. А следующий год станет годом подготовки к большой 10-й годовщине игры.

Это большая веха для нас, и я хочу, чтобы игроки почувствовали не только то, насколько игра интересна, но и какой путь она прошла за последнее десятилетие.

В заключение продюсер поблагодарил фанатов за 8 лет поддержки и пообещал, что игра и впредь будет удивлять.

Я хочу, чтобы и на 9-м и 10-м году про DOAXVV продолжали говорить: "Эта игра все такая же безумная", "Они снова добавили какой-то странный купальник", "Они творят какую-то дичь"!

Учитывая, что команда недавно добавила купальники в стиле лыжной экипировки на тропический остров, такая позиция вряд ли удивляет.