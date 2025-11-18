Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation стукнуло 8 лет - продюсер заверил, что игра останется безумной и сексуальной

Компания Koei Tecmo отметила 8-ю годовщину своей бесплатной игры Dead or Alive Xtreme Venus Vacation крупным обновлением и праздничным стримом. Обновление принесло с собой новую фото-зону, тропические купальники и пресеты освещения. Однако главным улучшением для многих игроков стала функция массового пропуска Фестивалей, позволяющая мгновенно завершать уже пройденные S-ранговые фестивали.
В честь праздника продюсер серии Ясунори Сакуда дал интервью изданию 4Gamer, в котором поделился видением о будущем проекта по мере приближения к 9-ой и 10-ой годовщинам. По словам Сакуды, улучшения пользовательского опыта останутся одним из приоритетов разработчиков. А следующий год станет годом подготовки к большой 10-й годовщине игры.
Это большая веха для нас, и я хочу, чтобы игроки почувствовали не только то, насколько игра интересна, но и какой путь она прошла за последнее десятилетие.
В заключение продюсер поблагодарил фанатов за 8 лет поддержки и пообещал, что игра и впредь будет удивлять.
Я хочу, чтобы и на 9-м и 10-м году про DOAXVV продолжали говорить: "Эта игра все такая же безумная", "Они снова добавили какой-то странный купальник", "Они творят какую-то дичь"!
Учитывая, что команда недавно добавила купальники в стиле лыжной экипировки на тропический остров, такая позиция вряд ли удивляет.
и почему я не знал что есть ответвление про купальники у дед ор алайва ?
а что толку о нём знать, если оно почти везде заблочено по региону
Это всё, конечно, здорово, но хорошо бы сделать игру доступной во всём мире, а не только для нескольких стран Азии. То же самое касается и Venus Vacation Prism.
Ее обходными путями можно было добавить на свой аккаунт, по крайней мере несколько лет назад у меня получилось. Не знаю, как сейчас.
спорт? стесняюсь получить ответы а где там спорт?))
Они там в волейбол и прочие соревновательные игры играют.
)) приемлемо)) и пожалуй даже мило в таких то нарядах))
Соревнуются кто больше денег на игру сольёт.