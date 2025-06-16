Продюсер Dead or Alive Xtreme Venus Vacation удивлён любовью фанатов за пределами Японии

Несмотря на то, что Dead or Alive Xtreme Venus Vacation и её преемница Venus Vacation Prism официально не добрались до западного рынка, интерес игроков за пределами Японии оказался настолько высоким, что стал настоящим откровением для разработчиков. Об этом рассказал продюсер игр Ясунори Сакуда в интервью Automaton.

Сакуда признался, что не ожидал такой живой реакции от аудитории в Европе и США. По его словам, команда изначально не была уверена, как западные игроки воспримут «иммерсивный симулятор свиданий», каким является Venus Vacation Prism. Однако поток отзывов с разных концов мира стал «поучительным опытом» для разработчиков.

«Честно говоря, нам было трудно предсказать, как пользователи за пределами Японии отреагируют на такую игру, — отметил он. — Поэтому мы были приятно удивлены. Я очень рад такой реакции».

Сакуда также подчеркнул, что при создании Venus Vacation Prism команда внимательно следила за отзывами — как японской аудитории, так и зарубежной. После первоначального анонса разработчики получили ряд замечаний, в том числе касающихся дизайна персонажей. Это заставило студию пересмотреть визуальный стиль игры. Итог оказался положительным: новые кадры и визуальные изменения стали встречать всё более тёплый приём.

Вышедшая в марте 2025 года Venus Vacation Prism отличается от своей предшественницы. В то время как DOAXVV была условно-бесплатной игрой с регулярными обновлениями, Prism стала полноценным платным релизом для PC и PS5/PS4. Разработанная на Katana Engine, использованном ранее в Wo Long: Fallen Dynasty, она предлагает улучшенную графику и более глубокое сенсорное погружение. На Steam проект получил статус «в основном положительный», что свидетельствует об уверенном старте для игры столь нишевого жанра.

Хотя Venus Vacation Prism поддерживает английский язык, она по-прежнему ограничена региональной блокировкой. Тем не менее, восторженные отзывы из-за рубежа всерьёз заставили студию задуматься о будущем серии на глобальном рынке. Возможно, уже в ближайших релизах Dead or Alive Xtreme сделает шаг навстречу западной аудитории — не только локализовав игру, но и сняв барьеры, мешающие фанатам по всему миру наслаждаться тропическими каникулами вместе с любимыми героинями.