В Dead or Alive Xtreme Venus Vacation добавили купальники-фартуки "Moo-Moo Apron" с эффектом намокания

Koei Tecmo и DMM Games запустили первую часть «трендовой гачи» в Dead or Alive Xtreme Venus Vacation, добавив новые SSR-купальники Moo-Moo Apron. На первом этапе костюмы доступны для Моники, Цукуси, Кохару, Эми и Нозоми. Вторая группа героинь (Хонока, Фиона, Саюри, Нанами и Юкино) появится в октябре.

Первый этап события продлится с 25 сентября по 2 октября, после чего сразу начнется вторая часть, которая завершится 9 октября. В этот период в баннерах будут выпадать исключительно указанные праздничные SSR-купальники. Внешний вид наряда можно настраивать в меню гардероба (отключать фартук или ободок), а сам костюм получил специальный визуальный эффект при намокании.

За каждую прокрутку игроки получают ивентовую валюту Milky Heart, а за первое получение любого купальника линейки выдается бонус в 20 сердец. Их можно обменять на эксклюзивный анимационный предмет «Поднос и бутылка молока — держать в одной руке» и другие награды. Дополнительную валюту также можно будет заработать во второй половине ивента и в режиме Treasure Chest Smashing EX.

Полное пробуждение (Awakening) купальников Moo-Moo Apron привязано к отдельным миссиям. За прокачку одного, двух и трех нарядов игроки получат драгоценные камни вечного сияния (Eternal Sparkling Gemstones) — до 6 штук максимум. Эти камни используются для существенного увеличения опыта (EXP) выбранного персонажа.