В Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation появилась новая героиня Нозоми

Спустя восемь месяцев с момента появления последней Венеры, Адзусы, которая покорила игроков своей любовью к мотоциклам и мальчишеским характером, в условно-бесплатной игре Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation появилась новая героиня - Нозоми, которую озвучивает Ниина Ханания. Нозоми производит впечатление образцовой ученицы, но, несмотря на это, она жизнерадостна и внимательна ко всем, включая протагониста.

В профиле Нозоми указано, что ей 20 лет и она является подающей надежды владелицей Острова Венеры. Узнав, что вы опытный владелец острова, она просит взять ее под свое крыло и обучить всем тонкостям дела.

Хотя Нозоми может показаться человеком, который живет по правилам, она обожает коктейли и жевательные конфеты. При возможности она также занимается парасейлингом, ведет влог и ходит в спортзал. Ее день рождения - 30 сентября, а любимый цвет - кобальтово-синий. Что касается физических данных, рост Нозоми составляет 157 см, а группа крови - AB. Нозоми будет доступна в игре до четверга, 12 марта.