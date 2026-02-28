2026 год игры Dead Return - тихий хоррор, который оказался опаснее громких блокбастеров?

В 2026 году хоррор-сцена снова изменилась. И сделал это не очередной многомиллионный проект, а инди-игра Dead Return — психологический хоррор от первого лица, который неожиданно начал вызывать слишком бурные эмоции.

Почему игроки делятся на тех, кто считает игру «глубокой психологической драмой», и тех, кто называет её «очередным шлаком?

Разберёмся.

Не просто дом с призраками. На поверхности всё выглядит знакомо: лето, деревня, дом умершей бабушки, странное письмо из психиатрической больницы. Но уже в первые часы становится ясно — Dead Return не про скримеры. Это история о ребёнке, которого мать привозит в место, где прошлое не умерло. Машина застревает. Мать исчезает. В лесу мерещится женский силуэт. А затем начинается медленное разрушение реальности. Дом меняется. Комнаты перестраиваются. Ночи становятся длиннее. Мертвая бабушка появляется там, где её не может быть.

И постепенно сюжет приводит игрока к психиатрической больнице — месту, которое оказывается ключом ко всему происходящему и лишь усиливает ту тревожную картину, что складывалась на протяжении всей игры..

Dead Return играет с восприятием игрока так же, как с восприятием героя. Это не стандартный «сбеги от монстра», а медленное ощущение, что сам мир ломается. Он больше не пугает резким звуком. Он пугает тем, что может оказаться правдой.

Часть аудитории заявляет, что студия AiPi Games «обманывает ожидания», превращая мистику в психологию. Другая часть говорит, что именно в этом и есть сила проекта — хоррор не про монстров, а про возвращение к тому, что было вытеснено.