Атмосфера русской деревни в игре Dead Return

Представляем новую локацию из Dead Return — мрачную русскую деревню, в которую главный герой приезжает вместе с матерью.

При создании этой карты мы вдохновлялись атмосферой небольших российских деревень. Узкие грунтовые дороги, старые деревянные дома, покосившиеся заборы, заброшенные участки и густая растительность создают ощущение места, которое постепенно забывается временем. Постоянный дождь, серое небо и почти полное отсутствие людей создают чувство тревоги и одиночества.

Карта включает несколько жилых домов, хозяйственные постройки, заброшенные дворы, просёлочные дороги и центральную часть деревни. Многие объекты доступны для исследования и содержат различные детали, позволяющие лучше погрузиться в атмосферу происходящего. Именно здесь находится дом умершей бабушки — одна из главных локаций игры и центр многих будущих событий.

Наша цель заключалась не просто в создании очередной хоррор-локации, а в передаче знакомой многим атмосферы старого деревенского места, которое кажется одновременно родным и тревожным.