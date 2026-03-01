ЧАТ ИГРЫ
Dead Return TBA
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.6 15 оценок

Авторы Dead Return показали новую сцену из игры

AiPi Games AiPi Games

Пора отойти от провокационных постов и начать говорить серьёзно. Сцена в доме лесника в Dead Return — один из напряжённых и важных эпизодов ранней части игры, который меняет восприятие происходящего.

После событий на кладбище главный герой, всё ещё пытаясь найти пропавшую мать, замечает в лесу дом и решает проверить его, надеясь, что она могла укрыться внутри. Им движет не любопытство, а отчаянное желание убедиться, что с ней всё в порядке. Войдя в дом, он замечает в глубине комнаты пугающий женский силуэт и на мгновение уверен, что это мама. Но сделать шаг вперёд он не успевает — его останавливает лесник.

Героя замечают, и обычный поиск превращается в опасную ситуацию, где любое неверное движение может обернуться последствиями. Этот эпизод подчёркивает важную деталь игры: угроза исходит не только от мистических образов, но и от реального мира. Тревога строится на ощущении беспомощности, неизвестности и отчаянной необходимости продолжать путь, чтобы всё же добраться до деревни и найти мать.

14
7
Комментарии:  7
Коля Кощей

Смотрится как общественный туалет вокзала в Саранске

3
AiPi Games

так оттуда и вправду брали рефы локации

1
Рикочико

Хоррор про общественный туалет в вокзале Саранска звучит круто.

MistaSpider

да всем поср@ть)) от того что вы каждый день будете писать о своей «игре» - интерес к ней не повысится.

2
AiPi Games

эх, закрываю разработку над игрой

1
SLUP

После первого звука сразу понимаю что это взято из стоков и слушать эти дешёвые асеты не хочу

AiPi Games

инди-игра за 0 рублей ...