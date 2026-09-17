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Dead Return TBA
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.5 21 оценка

Dead Return получила новый геймплейный трейлер

AiPi Games AiPi Games

AiPi Games опубликовали новый геймплейный трейлер Dead Return, в котором вы сможете увидеть игру в действии: мрачную деревню, атмосферные локации, исследование, окружение и некоторые моменты истории.

Dead Return — это психологический хоррор от первого лица, действие которого разворачивается в заброшенной российской деревне. После странного письма из психиатрической больницы главный герой вместе с мамой отправляется в дом своей недавно умершей бабушки. Но очень скоро обычная поездка превращается в нечто гораздо более тревожное.

Спасибо всем, кто следит за разработкой и поддерживает игру. Для нас это очень важно.
Трейлеры 3
13
3
Комментарии:  3
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мда, джена ортега после пластики совсем не та. // Владислав Красавчиков

WerGC

визуал не очень

Owyn

По постеру сразу узнаю женских персонажей Sony :-)