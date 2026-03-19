Новая сцена из Dead Return: дорога, с которой всё начинается

Разработчики Dead Return представили новый фрагмент из игры — короткую сцену диалога между главным героем и его матерью во время поездки в деревню, в дом недавно умершей бабушки.

По сюжету, незадолго до поездки герой получает странное письмо на своё имя из психиатрической больницы. Он передаёт его матери, однако та не придаёт этому значения, считая, что произошла ошибка. Несмотря на это, главный герой чувствует тревожность.

Сцена работает не через прямой хоррор, а через атмосферу и детали. Именно с таких моментов начинается постепенное погружение игрока в историю, где привычная реальность начинает давать трещину. Dead Return делает ставку на напряжение, которое растёт из диалогов, пауз и недосказанности. И этот эпизод — наглядный пример того, как игра выстраивает свою атмосферу с самых первых минут.

Какие ответы ждут героя впереди — и куда на самом деле приведёт эта дорога — игрокам ещё предстоит узнать. Следите за новостями от разработчиков игры Dead Return!