Российская инди-студия AiPi Games анонсировала психологический хоррор Dead Return

Российская инди-студия AiPi Games представила свой первый проект — психологический хоррор Dead Return. С наступлением лета главные герои — мать и ребёнок — отправляются в деревню, чтобы обустроить дом недавно умершей бабушки. Долгое время пустовавшее здание требует ремонта, а незадолго до поездки приходит странное письмо из психиатрической больницы, которое решают проигнорировать.

По пути машина застревает, мать уходит за помощью и не возвращается. Мальчик отправляется на поиски и замечает в лесу загадочный женский силуэт, который каждый раз исчезает. Найдя дом бабушки, он сталкивается с нарастающим кошмаром: ночами слышны шаги, двери открываются сами, а комнаты меняют облик. Постепенно герой обнаруживает следы, связанные с психиатрической больницей и его собственным прошлым, и понимает, что для раскрытия правды придётся выйти за пределы деревни.

Игрокам предстоит искать ключевые предметы, открывать новые зоны, решать загадки, изучать записи пациентов и документы, переживать сцены преследования и избегать смертельно опасных встреч. Dead Return обещает глубокий сюжет, несколько взаимосвязанных локаций, включая дом и больницу, а также нарастающее ощущение безумия, создающее напряжённую атмосферу психологического хоррора.