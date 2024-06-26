CAPCOM изменила внешность Фрэнка Уэста в новом ремастере Dead Rising

Прямо из ниоткуда, без утечек, слухов или даже официальных тизеров, CAPCOM анонсировала Dead Rising Deluxe Remaster. Это обновленная версия первой игры в серии, изначально выпущенной для Xbox 360 в 2006 году. Она выйдет для «платформ нового поколения», что, очевидно, включает PlayStation 5 и Xbox Series S|X (и, надеемся, ПК тоже), в какой-то момент в 2024 году.
Кажется, это больше, чем обычный ремастер (отсюда и Deluxe), поскольку визуальные улучшения довольно существенны. Однако главный герой, Фрэнк Уэст, явно претерпел определённую переделку лица.
В данном случае "переделка" лица пошла на пользу, я считаю. Главное здесь, что хуже не сделали.
И в каком месте она лучше? Он теперь на алкаша похож.
Пройдёт время от ориганала до ремейка и ты станешь скуфом алкашом =) шутю я
Фига се. Так это почти ремейк
Почему он не стал чёрной женщиной?! Это точно современная игра? 🤔 // Глеб Громов
у тебя чё то с глазами там чистокровный зулус.
Но он недостаточно чёрный // Глеб Громов
с боку норм - спереди урод (другой чел) - чё за фигня?
Велком ту нае@алова.
Фрэнк сильно изменился за лето. Стал яйцеголовым.
На RE Engine пилят видимо. Версия 2016 года была тупо hd переизданием.
давайте все наши игры выпустим в виде ремейков и будем продавать за 80$
ээх не самая приятная в плане геймплея игра ,увы
Ого. Буду брать.
Лучше бы сделали ремейк Dead to rights // Sir Sirnik
Эту игру не капком делали.
Зато название созвучное. // Sir Sirnik
главное чтобы соблюли сегодняшную повестку "бабы сильные и красивые".
p.s. пускай и в природе такое редкость.
В природе редкость само твое существование!