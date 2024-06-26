CAPCOM изменила внешность Фрэнка Уэста в новом ремастере Dead Rising

Прямо из ниоткуда, без утечек, слухов или даже официальных тизеров, CAPCOM анонсировала Dead Rising Deluxe Remaster. Это обновленная версия первой игры в серии, изначально выпущенной для Xbox 360 в 2006 году. Она выйдет для «платформ нового поколения», что, очевидно, включает PlayStation 5 и Xbox Series S|X (и, надеемся, ПК тоже), в какой-то момент в 2024 году.

Кажется, это больше, чем обычный ремастер (отсюда и Deluxe), поскольку визуальные улучшения довольно существенны. Однако главный герой, Фрэнк Уэст, явно претерпел определённую переделку лица.