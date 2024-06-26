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Dead Rising 08.08.2006
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Песочница
8 312 оценок

CAPCOM изменила внешность Фрэнка Уэста в новом ремастере Dead Rising

monk70
Новости

Прямо из ниоткуда, без утечек, слухов или даже официальных тизеров, CAPCOM анонсировала Dead Rising Deluxe Remaster. Это обновленная версия первой игры в серии, изначально выпущенной для Xbox 360 в 2006 году. Она выйдет для «платформ нового поколения», что, очевидно, включает PlayStation 5 и Xbox Series S|X (и, надеемся, ПК тоже), в какой-то момент в 2024 году.

Кажется, это больше, чем обычный ремастер (отсюда и Deluxe), поскольку визуальные улучшения довольно существенны. Однако главный герой, Фрэнк Уэст, явно претерпел определённую переделку лица.

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13
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Janekste

В данном случае "переделка" лица пошла на пользу, я считаю. Главное здесь, что хуже не сделали.

8
hpi

И в каком месте она лучше? Он теперь на алкаша похож.

0
Target Eliminated hpi

Пройдёт время от ориганала до ремейка и ты станешь скуфом алкашом =) шутю я

0
SkoofyDoo

Фига се. Так это почти ремейк

2
Пользователь ВКонтакте

Почему он не стал чёрной женщиной?! Это точно современная игра? 🤔 // Глеб Громов

2
jax baron

у тебя чё то с глазами там чистокровный зулус.

0
Пользователь ВКонтакте jax baron

Но он недостаточно чёрный // Глеб Громов

0
jax baron

с боку норм - спереди урод (другой чел) - чё за фигня?

1
hpi

Велком ту нае@алова.

2
Gords

Фрэнк сильно изменился за лето. Стал яйцеголовым.

1
Punisher1

На RE Engine пилят видимо. Версия 2016 года была тупо hd переизданием.

1
shit again

давайте все наши игры выпустим в виде ремейков и будем продавать за 80$

1
vertehwost

ээх не самая приятная в плане геймплея игра ,увы

1
warp 37

Ого. Буду брать.

1
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы сделали ремейк Dead to rights // Sir Sirnik

0
hpi

Эту игру не капком делали.

0
Пользователь ВКонтакте hpi

Зато название созвучное. // Sir Sirnik

-3
Egik81

главное чтобы соблюли сегодняшную повестку "бабы сильные и красивые".

p.s. пускай и в природе такое редкость.

-5
ABSTERGO98

В природе редкость само твое существование!

0