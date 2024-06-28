ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dead Rising 08.08.2006
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Песочница
8 321 оценка

Capcom показала первый скриншот Dead Rising Deluxe Remaster

butcher69
Новости

Capcom поделилась первым скриншотом Dead Rising Deluxe Remaster, обновленной версии первой части Dead Rising. На нем изображен торговый центр, в котором Фрэнк Уэст оказывается в начале игры.

Первое сравнение с оригинальной игрой показало, что мы можем получить полноценный ремейк, а не ремастер.

Другие подробности Dead Rising Deluxe Remaster будут раскрыты на презентации Capcom, которая состоится 2 июля. Ожидается, что на ней объявят дату выхода игры и целевые платформы.

Пока известно, что Dead Rising Deluxe Remaster выйдет на "современных платформах". Это означает, что игра, скорее всего, будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Обновленная графика, улучшенный геймплей и, возможно, новый контент должны сделать игру еще более интересной и захватывающей.

2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий