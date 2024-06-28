Capcom показала первый скриншот Dead Rising Deluxe Remaster

Capcom поделилась первым скриншотом Dead Rising Deluxe Remaster, обновленной версии первой части Dead Rising. На нем изображен торговый центр, в котором Фрэнк Уэст оказывается в начале игры.

Первое сравнение с оригинальной игрой показало, что мы можем получить полноценный ремейк, а не ремастер.

Другие подробности Dead Rising Deluxe Remaster будут раскрыты на презентации Capcom, которая состоится 2 июля. Ожидается, что на ней объявят дату выхода игры и целевые платформы.

Пока известно, что Dead Rising Deluxe Remaster выйдет на "современных платформах". Это означает, что игра, скорее всего, будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Обновленная графика, улучшенный геймплей и, возможно, новый контент должны сделать игру еще более интересной и захватывающей.