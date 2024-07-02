Capcom показали геймплей и новые подробности Dead Rising Deluxe Remaster

Capcom объявила, что Dead Rising Deluxe Remaster выйдет в цифровом формате для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 19 сентября. Физическая версия выйдет в ноябре.
Всеми любимый фотожурналист, охотящийся на зомби, Фрэнк Уэст, снова в деле с прекрасно переработанной Dead Rising Deluxe Remaster. Возрожденная с нуля с помощью RE ENGINE от Capcom, Dead Rising Deluxe Remaster — это окончательный ремастер классической Dead Rising 2006 года, которая представила свежий взгляд на жанр зомби с невероятным действием, экстремальными боями, ордами оружия, сумасшедшими костюмами и комедийным, но захватывающим сюжетом.
Основные особенности ремастера
- Улучшенная графика — испытайте на себе орды зомби в торговом центре Willamette Parkview, как никогда раньше, в разрешении до 4K с частотой 60 кадров в секунду.
- Обновленные модели персонажей — Dead Rising Deluxe Remaster представляет новые, высококачественные модели персонажей для Фрэнка Уэста, неуравновешенных психопатов, NPC, таких как Брэд, Джесси, Изабелла и Мадонна, выживших после вспышки, и, по-видимому, бесконечные волны зомби.
- Впервые Dead Rising Deluxe Remaster полностью озвучен для всех персонажей на девяти разных языках, включая английский, латиноамериканский испанский, бразильский португальский, японский, французский, итальянский, немецкий, кастильский испанский и русский. В игре также будут субтитры на 14 языках, включая вышеупомянутые девять, а также корейский, традиционный китайский, упрощенный китайский, польский и арабский.
- В игру добавлены многочисленные корректировки и востребованные функции, такие как:
- Фрэнк Уэст теперь может двигаться во время прицеливания.
- Игроки могут настраивать снимки с помощью фильтров.
- Dead Rising Deluxe Remaster теперь имеет функцию автоматического сохранения.
- Все взаимодействия с NPC и выжившими теперь полностью озвучены.
- Новые и улучшенные модели поведения NPC.
- Эффекты освещения и тени в реальном времени.
- Более интуитивно понятное и удобное управление.
- Новый тонко настроенный пользовательский интерфейс.
Ладно, мне нравится уговорили.
почему только рокстар обосрались а у остальных хорошо выходит
у кого? у юбиков с ас3? с алан вейк1?да перечеслять впадлу , сколько много ленивых ремастеров. Хороших добротных ремастеров очень мало.
потому что рокстар отдали ремастеры на аутсорс бомжам по мобильному геймингу, сами они и пальцем не шевельнули
интересно мотопилы понерфят, а то после клоуна уже никакое другое оружие не надо
Помню проходил обычную игру, когда она на ПК вышла, всё время бесили тупые NPC, которые застревали или баговали, надеюсь тут исправят. И плюс ещё в самом конце постоянно таймер кончался или не успевал спасти кого-то = итог плохая концовка, но игра норм, хотя 2 часть больше нравится, много часов в ней провёл xD
Мне больше всего третья часть понравилась,
Ну после 4 резика ремейка верю, что у них опять получится эталонный ремастер, еще и снова с полным русским дубляжом ( снова "привет" конторам этих самых, типа ЕА). В это мы играем.