Capcom показали геймплей и новые подробности Dead Rising Deluxe Remaster

Capcom объявила, что Dead Rising Deluxe Remaster выйдет в цифровом формате для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 19 сентября. Физическая версия выйдет в ноябре.

Всеми любимый фотожурналист, охотящийся на зомби, Фрэнк Уэст, снова в деле с прекрасно переработанной Dead Rising Deluxe Remaster. Возрожденная с нуля с помощью RE ENGINE от Capcom, Dead Rising Deluxe Remaster — это окончательный ремастер классической Dead Rising 2006 года, которая представила свежий взгляд на жанр зомби с невероятным действием, экстремальными боями, ордами оружия, сумасшедшими костюмами и комедийным, но захватывающим сюжетом.

Основные особенности ремастера