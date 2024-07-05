Capcom зацензурили ремастер Dead Rising: внешний вид женского персонажа стал менее вызывающим

По всей видимости, ремастер Dead Rising от японской Capcom подвергся классической современной цензуре: внешний вид женского неигрового персонажа стал менее вызывающим.
Такое "изменение" заметили неравнодушные цензуре геймеры:
Если же раньше Шерил (такое имя носит одна из многих выживших в игре, которых игрок может спасти) носила довольно вызывающее платье с глубоким вырезом, идущее в купе с не менее вызывающими колготками, то теперь в ремастере она одевается поскромнее: отныне у ее платья вырез не такой глубокий, а колготок в сетку она и вовсе не носит. Почему Capcom решили изменить ее дизайн - неизвестно. Но, вполне возможно, японцы просто в очередной раз не хотят обидеть всем известную определенную категорию геймеров.
Также, по неподтвержденной информации, из игры полностью уберут очки "эротики", дававшиеся игроку за снимки с сексуальным подтекстом (как, например, фото грудей женских героинь).
Напомню, что это не в первый раз, когда Capcom глумятся над своими же работами: ранее подобной цензуре подверглись и ремейки Resident Evil 2, 3 и 4.
Ну как же не известно? Повесточка же.
Жирных фемок и п*дорье?
Эхх, увы японцы тоже всё чаще прогибаются под повестку, в частности конечно Capcom.
Вспомнить только их переделки и вырезы из ремейка 4 Резика. Или Конами с их мракобесием в последнем Silent Hill.
"не стоит прогибаться под изменчивый мир..." как пел не раз прогнувшийся и в конец рехнувшийся певец. Игры созданы воплощать фантазии геймеров, а не следовать повестке, которая никакого отношения к играм не имеет. Но маємо те, що маємо...
Моддеры, ваш выход!
Нетой дорогой идёте японцы,не тем людям пытаетесь понравиться.
Вроде мелочь но из-за таких мелочей современные игры воспринимаются уже такими скучными стерильными продуктами, старающимися никого не обидеть, и как следствие, уже совсем не врезаются в память.
А в чём сложность, сделать "классик" версию но программно её убрать из релиза, которую можно будет включить "модом" в котором параметр к примеру old=0 будет заменён на old=1 и рады будут все))
Тю, она же не в парандже. Суть то осталась.
Я тоже не понял претензий. Надо меньше демонстрировать в играх этих ваших сисек-писек. Хочешь сисек - играй в порно-игру.
Прогнулись. Меня это уже не удивляет. Не жалуйтесь, когда игра провалится, терпилы никчёмные.
"изменение" заметили
Не так всё и плохо, просто подтянули дыни, а то совсем уж вываливались из корзины
Я полностью против б лятской повестки,но автор данной статьи раздул новость на пустом месте.Немного изменили платье у одного нпс,тоже мне трагедия.Тем болеее выглядит все равно хорошо.Основные персонажи в ремастере зато выглядит прекрасно,а не кототорые,как Джессика стали еще лучше.А про резики я,вообще,молчу там все прекрасно.Автор видимо не видел персонажей западных игр и любит пустые доебки.
И до сюда "эти" добрались.
Не ну конкретно в этом случае не так всё плохо, я бы даже сказал что платье в ремастере более оригинально смотрится.
Норм, подтянутая, сухощавая, уверенная в себе личность, а не прежний объект вульгарной сексуализации. Арбузы убрали, рельефных мышц добавили. Похожа на мою училу по английскому из младших классов. Сейчас она живет в Дублине с каким-то индусом, у них замечательная семья, а трое чудесных детишек обожают обоих своих пап.