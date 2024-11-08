Dead Rising Deluxe Remaster получила новый трейлер в честь выхода дисковых версий

Dead Rising Deluxe Remaster сегодня поступила в продажу в физическом формате для Xbox Series X|S и PlayStation 5. Это окончательный ремастер классики Dead Rising 2006 года с невероятным экшеном, экстремальными боями и захватывающей историей, воплощенной в жизнь с помощью движка RE ENGINE от Capcom. Игроки могут управлять героем-фотожурналистом Фрэнком Уэстом, сражающимся с ордами зомби, как никогда раньше, в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, а также предлагая невероятные новые костюмы, добавленные озвучки, более простое управление и многое другое.

После запуска физических версий были анонсированы и другие новые функции, такие как обновления контента, в частности, новый уровень сложности «Казуальный» и бесплатная демоверсия для всех, кто начнет играть в игру.