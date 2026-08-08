Dead Rising исполнилось 20 лет - разработчики поздравили серию с юбилеем

Сегодня Dead Rising отмечает 20-летие, а праздничное сообщение официального японского аккаунта серии заставило фанатов задуматься о будущем франшизы.

В публикации Capcom поблагодарила игроков за то, что они на протяжении многих лет уничтожали психопатов, спасали выживших и отбивались от орд зомби. В конце фанатам предложили продолжать «отсюда и дальше» наслаждаться уничтожением мертвецов.

Само по себе это вполне обычное поздравление, но на фоне слухов о новой Dead Rising фраза звучит особенно интересно. Ранее сообщалось, что Capcom якобы работает над новой игрой с Фрэнком Уэстом, а после выхода Dead Rising Deluxe Remaster компания также интересовалась у игроков их интересом к следующим ремастерам серии.

Позже английский аккаунт Dead Rising тоже поздравил фанатов с юбилеем, но уже без той самой формулировки про «отсюда и дальше». Поэтому рассчитывать на скорый анонс пока не стоит. Однако 20-летие серии определённо стало хорошим поводом снова вспомнить о Фрэнке Уэсте и задуматься, не готовит ли Capcom возвращение Dead Rising.