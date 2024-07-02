Делюкс-издание Dead Rising Deluxe Remaster включает в себя костюмы из Resident Evil и Mega Man

Во время своей последней презентации Capcom подробно рассказала о Dead Rising Deluxe Remaster, описав визуальные улучшения и новые возможности, такие как полная озвучка (в том числе и на русском языке), 4K и автосохранения. Предзаказы уже доступны, а в качестве бонусов предлагается Dead Rising Original Pack, который содержит дополнительные костюмы и BGM для игры.

Игроки смогут воплотить оригинальный образ Фрэнка Уэста из 2006 года, Чака Грина из Dead Rising 2 или талисман торгового центра Willamette Parkview - пчелку. Среди композиций - "Dreams of Yore (Mall Music 2 arranged)", "Super Shopper" из Dead Rising 2 и "Happy Flight! (аранжировка Mall Music 6)". Те, кто не оформил предварительный заказ, смогут приобрести контент позже.

Однако есть еще и Digital Deluxe Edition за 59,99 доллара. Оно включает в себя базовую игру и четыре набора костюмов и BGM Pack - Willamette Parkview Mall Pack, Resident Evil Heroes Pack, Resident Evil Villains Pack, Mega Man Pack и Capcom Fighters Pack. В пакете 17 костюмов и BGM-треков с такими персонажами, как Тиран из Resident Evil, Немезида из Resident Evil 3 и Mega Man. Каждый набор можно будет приобрести отдельно.

Dead Rising Deluxe Remaster выходит 19 сентября для PS5, Xbox Series X/S и PC.