Фанаты Dead Rising не оценили новый голос Фрэнка Уэста в новом ремастере первой игры серии

Фанатам Dead Rising не понравился новый голос Фрэнка Уэста в новом ремастере первой игры серии.

Об этом они написали в комментариях под дебютным трейлером ремастера на YouTube. Как пишут фанаты, они огорчены, что Capcom вновь не пригласили оригинального актера озвучки Фрэнка Уэста - Теренса Джея Ротоло - для участия в проекте, и вместо этого снова заменили его другим актером. Однако, несмотря на все это, поклонники серии особо не отчаиваются: если сюжет и диалоги в ремастере не претерпят особых изменений, то они надеются, что кто-нибудь сможет вернуть Ротоло в игру путем замены озвучки из оригинальной игры.

Теренс Джей Ротоло озвучил Фрэнка Уэста в Dead Rising, Dead Rising 2: Case West, Dead Rising 2: Off the Record, а также в серии файтингов Marvel vs Capcom. В Dead Rising 4 Фрэнка Уэста уже озвучил актер Ти Олссон. А вот кто озвучивает героя в Dead Rising Deluxe Remaster - пока что неизвестно.