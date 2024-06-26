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Dead Rising 08.08.2006
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Песочница
8 312 оценок

Фанаты Dead Rising не оценили новый голос Фрэнка Уэста в новом ремастере первой игры серии

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Фанатам Dead Rising не понравился новый голос Фрэнка Уэста в новом ремастере первой игры серии.

Об этом они написали в комментариях под дебютным трейлером ремастера на YouTube. Как пишут фанаты, они огорчены, что Capcom вновь не пригласили оригинального актера озвучки Фрэнка Уэста - Теренса Джея Ротоло - для участия в проекте, и вместо этого снова заменили его другим актером. Однако, несмотря на все это, поклонники серии особо не отчаиваются: если сюжет и диалоги в ремастере не претерпят особых изменений, то они надеются, что кто-нибудь сможет вернуть Ротоло в игру путем замены озвучки из оригинальной игры.

Теренс Джей Ротоло озвучил Фрэнка Уэста в Dead Rising, Dead Rising 2: Case West, Dead Rising 2: Off the Record, а также в серии файтингов Marvel vs Capcom. В Dead Rising 4 Фрэнка Уэста уже озвучил актер Ти Олссон. А вот кто озвучивает героя в Dead Rising Deluxe Remaster - пока что неизвестно.

-1
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
warp 37

Ну, я в первую часть так и не играл. Вышла она на ПК аж в 2016 году, выглядела уже как экскременты мамонта - без русского языка, да и цена меня не устраивала.

Так что вообще без разницы. Куплю и буду играть.

-5
Famiclone

Такая же фигня, хотя игру покупал

-4