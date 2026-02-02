Моддер выпустил Dead Rising: Las Vegas - раннюю версию оригинальной игры

Моддер STiP0 выпустил раннюю версию игры Dead Rising, известную как Dead Rising: Las Vegas. Этот билд был представлен на выставке E3 примерно за 5 месяцев до финального релиза и существенно отличается от итоговой версии игры.

По словам моддера, данная сборка сильно недоработана и представляет собой так называемый 50%-й билд, который 20 лет назад могли видеть только посетители игровых мероприятий. Несмотря на сырое состояние, эта версия представляет особый интерес для исследователей истории игровой индустрии и преданных поклонников франшизы, позволяя увидеть, как проект развивался на пути к своему финальному виду.

Распространение подобных предрелизных версий классических игр дает возможность сообществу изучить этапы разработки и оценить изменения, внесенные в игру перед выходом. Dead Rising: Las Vegas теперь доступна всем желающим, а не только узкому кругу лиц, посетивших E3 в 2006 году.