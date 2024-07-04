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Dead Rising 08.08.2006
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Песочница
8 332 оценки

Оригинальный актёр озвучивания Фрэнка Уэста объяснил своё отсутствие в Dead Rising Deluxe Remaster

monk70
Новости

Оригинальный актер озвучивания главного героя Dead Rising Фрэнка Уэста дал объяснение относительно своего отсутствия в Deluxe Remaster.

Стример Twitch и пользователь Twitter/X RXYSinister имели возможность поговорить с Теренсом Ротоло, актером озвучивания главного героя Dead Rising Фрэнка Уэста. Во время их обсуждения последний поделился, что причина, по которой он не вернется, чтобы озвучить Фрэнка Уэста в Dead Rising Deluxe Remaster, заключается в том, что Capcom не связались с ним. Он сказал, что это решение продюсеров. Он также выразил свою благодарность фанатам за каждую возможность помочь оживить персонажа Фрэнка Уэста.

Пользователь Twitter/X FrankByDaylight, который в курсе всего, что связано с серией Dead Rising, предположил, что причина, по которой Capcom не связалась с Теренсом Ротоло, заключается в его связях с профсоюзами. По его словам, Capcom предвзято относится ко всем, кто ориентирован на профсоюзы.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
vertehwost

z я наверно нашел всех персонажей родственником которых он является

у когонибудь есть еще?))

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