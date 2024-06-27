Появился новый арт и обложка Dead Rising Deluxe Remaster

Сегодня компания Capcom объявила о том, что уже 2 июля состоится мероприятие Next, на котором издатель поделится новыми подробностями некоторых своих игр, в том числе Dead Rising Deluxe Remaster.
Вместе с этим компания представила новый арт, на котором показан торговый центр заполненный зомби, и обложку предстоящего ремастера, правда пока что в низком разрешении. Dead Rising Deluxe Remaster - это обновленная версия первой игры в серии, которая вышла на Xbox 360 в 2006 году.
Дата выхода и платформы на которых выйдет ремастер на данный момент неизвестны, но предположительно это будут PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Всегда серия отталкивала ограничением по времени.
я очень надеюсь что в этом переиздании можно будет отключить таймер на низкой сложности
Тоже надеюсь на это.
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Видно же, что это просто ИЛЛЮСТРАЦИЯ с обложки, а не скриншот.
Ещё "новый ари", вместо "новый арт".