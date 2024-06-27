Появился новый арт и обложка Dead Rising Deluxe Remaster

Сегодня компания Capcom объявила о том, что уже 2 июля состоится мероприятие Next, на котором издатель поделится новыми подробностями некоторых своих игр, в том числе Dead Rising Deluxe Remaster.

Вместе с этим компания представила новый арт, на котором показан торговый центр заполненный зомби, и обложку предстоящего ремастера, правда пока что в низком разрешении. Dead Rising Deluxe Remaster - это обновленная версия первой игры в серии, которая вышла на Xbox 360 в 2006 году.

Дата выхода и платформы на которых выйдет ремастер на данный момент неизвестны, но предположительно это будут PC, PS5 и Xbox Series X/S.