В ремастере Dead Rising нашли крайне необычную отсылку на игру Rockstar Games

Обновлённое издание зомби-экшена Dead Rising принесло в игру улучшенные текстуры, новые модели, современное управление и другие улучшения. Приятным дополнением стали также новые пасхалки, которых не было в оригинальной игре, и большинство из них посвящены известным игровым сериям Capcom. Как правило, они находятся на виду, и обнаружить их не составляет труда, однако одна из отсылок смогла удивить игроков как своей сложностью, так и содержанием. Обнаруженная пасхалка неожиданно отсылает к одной из классических игр Rockstar Games.

Необычной находкой поделился пользователь под ником Penguinazu, который занимался тщательным изучением ремастера Dead Rising. По его словам, ему совершенно случайно удалось выйти за пределы локации игры, где он обнаружил дополнительное игровое пространство. Попасть туда честным способом физически невозможно, однако, воспользовавшись специальными хаками, можно найти здание с логотипом Red Dead Revolver.

Вокруг этого здания больше ничего нет, и добраться до него можно только с помощью читов для прохождения через границы локации. Этой пасхалкой разработчики как будто намекают на необычную историю самой игры Red Dead Revolver. Ведь изначально игра принадлежала и разрабатывалась японской компанией Capcom. В 2003 году её разработку отменили, однако Rockstar выкупила права на игру и самостоятельно выпустила проект, который стал началом успешной серии вестернов.