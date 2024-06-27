В специальном ролике показали сравнение графики обновлённой Dead Rising с оригинальной игрой

Совершенно неожиданно прогремел анонс нового издания зомби-экшена Dead Rising, оригинальный релиз которого состоялся ещё в 2006 году. За 18 лет технологии значительно изменили визуальное качество современных игр, и благодаря сравнению ремастера с оригиналом у нас есть возможность наглядно это увидеть. Судя по опубликованному ролику от энтузиаста под ником ElAnalistaDeBits, Capcom собирается выпустить явно больше, чем просто стандартный ремастер.

В сравнении отчётливо видно, что графика в ремастере была полностью переработана. Это касается не только моделей персонажей — изменения также получили окружение и детализация других объектов. В общих сценах теперь заметно намного больше деталей и дополнительных визуальных эффектов, которых просто не было в игре 2006 года. Из самых заметных таких деталей можно выделить увеличенное количество деревьев и сильный ветер от вертолёта.

Дизайн главного героя в Dead Rising Deluxe Remaster также был изменён, как уже было подмечено ранее. Модель стала более детализированной, и явно была переработана общая внешность персонажа. Подобные изменения также коснулись локаций, но их структура, вероятно, осталась прежней, и здесь речь исключительно о косметическом добавлении объектов.

Ремастер Dead Rising должен выйти уже в этом году на ПК и консолях. Однако точный список платформ ещё предстоит подтвердить разработчикам игры.