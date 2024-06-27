Совершенно неожиданно прогремел анонс нового издания зомби-экшена Dead Rising, оригинальный релиз которого состоялся ещё в 2006 году. За 18 лет технологии значительно изменили визуальное качество современных игр, и благодаря сравнению ремастера с оригиналом у нас есть возможность наглядно это увидеть. Судя по опубликованному ролику от энтузиаста под ником ElAnalistaDeBits, Capcom собирается выпустить явно больше, чем просто стандартный ремастер.
В сравнении отчётливо видно, что графика в ремастере была полностью переработана. Это касается не только моделей персонажей — изменения также получили окружение и детализация других объектов. В общих сценах теперь заметно намного больше деталей и дополнительных визуальных эффектов, которых просто не было в игре 2006 года. Из самых заметных таких деталей можно выделить увеличенное количество деревьев и сильный ветер от вертолёта.
Дизайн главного героя в Dead Rising Deluxe Remaster также был изменён, как уже было подмечено ранее. Модель стала более детализированной, и явно была переработана общая внешность персонажа. Подобные изменения также коснулись локаций, но их структура, вероятно, осталась прежней, и здесь речь исключительно о косметическом добавлении объектов.
Ремастер Dead Rising должен выйти уже в этом году на ПК и консолях. Однако точный список платформ ещё предстоит подтвердить разработчикам игры.
Вот это я понимаю "ремастер" тут впору и ремейком назвать. Это не всякие gta trilogy DE и прочая чепуха..
Тоже самое хотел написать. Почти ремейк!
Неплохо
На пк будет? Ни в одном посте инфы не увидел // Илья Афанасьев
"В специальном ролике показали сравнение графики обновлённой Dead Rising с оригинальной игрой" ВСЕ КАК ОБЫЧНО,ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНОМ РОЛИКЕ
Дизайн Френка конечно так себе. Жаль что сама франшиза со 2 части испортилась, после того как за игру взялись американцы и они там намутили что попало. А когда то игра была топовой, но сейчас играть в такое, очень странно. Надеюсь таймер в игре уберут.
Разве нельзя таймер через WeMod заморозить?
Нафига ? Проще сделать как отдельную функцию для мазохистов. Всё таки игра про исследования и создание предметов. Тем более при портирование 1 части, из игры по просьбам игроков таймер убрали.
Ну для справедливости ее как рогалик можно за несколько кругов пройти, плюс, вкачанным со старта легче и быстрее за счёт того что знаешь где что находится // Илья Дроздов
Это и есть мазохизм))) // Monax Hax
Ну я не то чтобы хардкорный игрок, прошел довольно просто // Илья Дроздов