Dead Rising 2: Case Zero с Xbox 360 получила нативную версию для ПК с 60 FPS и онлайн-кооперативом

Энтузиасты выпустили нативную рекомпиляцию Dead Rising 2: Case Zero для Windows и Linux. Проект переводит код Xbox 360-версии игры в нативную программу и не требует полноценного эмулятора. По словам разработчика, игра уже полностью проходится от начала до конца на обеих системах, а оставшиеся проблемы носят незначительный характер.

Рекомпиляция поддерживает 60 FPS, Vulkan, клавиатуру и мышь, геймпады, настоящее XMA-аудио, широкоформатное и разрешения вплоть до 5K. Кроме того, автор восстановил скрытое меню графических настроек для ПК, которое уже присутствовало в коде Xbox 360-версии, но не использовалось в оригинальном релизе.

Отдельно разработчики восстановили онлайн-кооператив на двух игроков, код которого находился в оригинальной игре, но официально режим так и не был доступен. Сетевые функции работают через XenonLive, а свежая версия v1.1.2 исправляет ряд проблем кооператива, графики и ultrawide. Для запуска пользователю необходимо самостоятельно предоставить совместимые данные Dead Rising 2: Case Zero.