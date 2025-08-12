Dead Rising 3 преодолела отметку в 5 миллионов копий и стала самой продаваемой игрой серии

Обновлённый список платиновых игр Capcom показал, что Dead Rising 3 официально продана тиражом более 5 миллионов копий, что закрепило её статус самой продаваемой игры серии. Этот рубеж особенно примечателен, учитывая, что игра была выпущена только на Xbox One и ПК, без последующего обновления для консолей Xbox Series.

Если говорить о цифрах, то только на Xbox One было продано около 4 миллионов копий Dead Rising 3. Издание для ПК, Apocalypse Edition, добавило ещё 1,5 миллиона копий, доведя общее количество проданных копий до 5,5 миллионов. Благодаря этому результату игра обошла другие игры серии, включая Dead Rising (2006), чей совокупный тираж с учётом ремастера составляет около 3,4 миллиона копий.

Среди других заметных достижений франшизы можно отметить Dead Rising 2, проданную тиражом 3,2 миллиона копий на оригинальных PS3 и Xbox 360, а также Dead Rising 2: Off the Record. Последняя была продана более 1,5 миллиона копий на PS3 и Xbox 360, а также 1,3 миллиона копий на PS4, Xbox One и ПК, что в общей сложности составило 2,8 миллиона. В то же время, Dead Rising 4 остаётся самой низкопродаваемой частью серии: всего 1,7 миллиона копий на Xbox One и ПК, что отражает её слабые отзывы критиков.

Недавний ремейк Dead Rising, выпущенный на PS5, Xbox Series X|S и ПК, пока не достиг миллиона продаж и не входит в список платиновых игр Capcom. Несмотря на это, серия остаётся важной частью Capcom: по состоянию на 31 декабря 2024 года общий тираж её игр по всему миру превысил 18 миллионов копий.