Dead Space 13.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 6 381 оценка

0xZe0n выпустил 2.0 версию взлома ремейка Dead Space - теперь он работает и на Intel c Windows 10

AceTheKing AceTheKing

Сегодня пользователь 0xZe0n выпустил большую доработку 2.0 для своего взлома Denuvo в ремейке Dead Space.

В отличии от первой версии, актуальная версия взлома теперь работает с процессорами Intel и AMD, а так же поддерживает не только Windows 11, но и Windows 10. Таким образом, основные проблемы кряка должны были быть устранены. Судя по первым тестам, ситуация с работоспособностью взлома у пользователей значительно улучшилась.

Тем не менее, бета-тест взлома пока что продолжается и есть некоторые известные ошибки:

  • Случайный черный экран при загрузке сохранения (в итоге загружается игра, но это занимает больше времени, чем обычно).
  • Случайный черный экран при выходе из игры.
  • Игра иногда вылетает, однако пока что неизвестно - это ошибка кряка или данная проблема есть и в лицензионной версии игры.
Боярынъ

Вообще плевать, в последнее время покупать игры кайф в стиме, тем более скидки космос были

28
Punisher1

Соглашусь скидки хорошие были на этой распродаже

8
antiRed

нищенки опять со своими г.но смайлами

16
AD010

та тоже затарился, но проблема денуво долбанная, еще и в сервисах ЕА и юбок нужно коннектится, все эти постоянные онлайн привязки и проверки

3
antiRed

зачем вообще щас,что то выпускать на эту древнюю систему вин 10?

21
Predator556

Очень толсто. На этой древней системе гораздо больше игроков сидят чем на 11 винде.

9
Aleksey Aleshka Predator556

О чем ты? Ты все проспал

По данным опроса Steam за декабрь 2025 года, доля Windows 11 превысила 70% и достигла исторического максимума. После окончания поддержки Windows 10 система стремительно теряет позиции, а рынок ПК-гейминга всё активнее переходит на актуальную версию Windows
4
MovableAlbin Predator556

Статистика Стим - ну да, ну да, пошла я нах*р.

2
CounterShade

Вот это интересно. С одной стороны - она стоила копейки, и кто действительно хотел, те давно купили, кроме совсем уж нищих бомжей, для которых даже продукты "Красная Цена" и "Каждый День" это что-то на богатом.

С другой же - это интересно как демонстрация возможностей взломщика. Может статься, что ещё пару-тройку лет, и всё вынужденно пересядем на синий/зелёный магазин.

10
Вадим Якимов

и как её купить в стим?

1
PhantomTahm

Даже не вздумай переходить в зелёный магазин, ты же не "совсем уж нищий бомж"!) Или всё-таки бомж?)

2
ratte88

Дебилам запрещают игры покупать, но дебилы ищут обходные пути, чтобы занести деньги тому, кто от них отказался, при этом проплачивая доп комиссии и при этом эти дебилы считают себя умными. Дожили

4
MelShlemming

По правилам ПГ запрещено обсуждать пиратки. Ждём бана автора новости.

5
ZER0 T0LERANCE
2
SoRaS3

Норм. Быстро работает.

3
MNM 777
5
My life is a game

поздравляю всех, кто ждал!

1
Demian Averon
1
Pravdarub

Кстати даже с денувой ремейк продался так себе и серию заморозили во второй раз.

1
AD010

денуво просто мусор и не улучшает продажи, а портит всем жизнь, почему то древние игры без нее на всем сейчас идут

3
Pravdarub AD010

Нууу можно вспомнить старфорс, который тоже не на всех компах запустится.

ZER0 T0LERANCE

Потому что повесточные вырожденцы надругались над оригиналом. Айзек полетел спасать не свою девушку, а свою бабушку. А некроморфы создали свой профсоюз в туалете

1
Punisher1

Игра иногда вылетает, однако пока что неизвестно - это ошибка кряка или данная проблема есть и в лицензионной версии игры. Это есть и на Лицензии тоже но редко.Сама игра плохо оптимизирована из за перебора с разными ненужными эфффектами.Даже на RX 5000 6000 RTX 2000 3000 есть статоры при переходах между комнатами и локациями эту проблему так и неисправили.При этом на среднем железе игру можно пройти будут дропы fps местами но тянет на средне высоких норм если у вас карта 8 гб и оперы 16- проц хотябы на 6 ядер тот же 3600 или аналог Карта 580 590 и аналог то можно пройти

1
полечка полинка

Статтеры и на пиратке ?

Anal4onok

Молодец, доделывает потихоньку !! Раз взялись, думаю всеми силами допилят взлом, игра то крутая!!

1
