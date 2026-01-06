0xZe0n выпустил 2.0 версию взлома ремейка Dead Space - теперь он работает и на Intel c Windows 10

Сегодня пользователь 0xZe0n выпустил большую доработку 2.0 для своего взлома Denuvo в ремейке Dead Space.

В отличии от первой версии, актуальная версия взлома теперь работает с процессорами Intel и AMD, а так же поддерживает не только Windows 11, но и Windows 10. Таким образом, основные проблемы кряка должны были быть устранены. Судя по первым тестам, ситуация с работоспособностью взлома у пользователей значительно улучшилась.

Тем не менее, бета-тест взлома пока что продолжается и есть некоторые известные ошибки: