0xZe0n выпустил 2.0 версию взлома ремейка Dead Space - теперь он работает и на Intel c Windows 10

Сегодня пользователь 0xZe0n выпустил большую доработку 2.0 для своего взлома Denuvo в ремейке Dead Space.
В отличии от первой версии, актуальная версия взлома теперь работает с процессорами Intel и AMD, а так же поддерживает не только Windows 11, но и Windows 10. Таким образом, основные проблемы кряка должны были быть устранены. Судя по первым тестам, ситуация с работоспособностью взлома у пользователей значительно улучшилась.
Тем не менее, бета-тест взлома пока что продолжается и есть некоторые известные ошибки:
- Случайный черный экран при загрузке сохранения (в итоге загружается игра, но это занимает больше времени, чем обычно).
- Случайный черный экран при выходе из игры.
- Игра иногда вылетает, однако пока что неизвестно - это ошибка кряка или данная проблема есть и в лицензионной версии игры.
Вообще плевать, в последнее время покупать игры кайф в стиме, тем более скидки космос были
Соглашусь скидки хорошие были на этой распродаже
нищенки опять со своими г.но смайлами
та тоже затарился, но проблема денуво долбанная, еще и в сервисах ЕА и юбок нужно коннектится, все эти постоянные онлайн привязки и проверки
зачем вообще щас,что то выпускать на эту древнюю систему вин 10?
Очень толсто. На этой древней системе гораздо больше игроков сидят чем на 11 винде.
О чем ты? Ты все проспал
Статистика Стим - ну да, ну да, пошла я нах*р.
Вот это интересно. С одной стороны - она стоила копейки, и кто действительно хотел, те давно купили, кроме совсем уж нищих бомжей, для которых даже продукты "Красная Цена" и "Каждый День" это что-то на богатом.
С другой же - это интересно как демонстрация возможностей взломщика. Может статься, что ещё пару-тройку лет, и всё вынужденно пересядем на синий/зелёный магазин.
и как её купить в стим?
Даже не вздумай переходить в зелёный магазин, ты же не "совсем уж нищий бомж"!) Или всё-таки бомж?)
Дебилам запрещают игры покупать, но дебилы ищут обходные пути, чтобы занести деньги тому, кто от них отказался, при этом проплачивая доп комиссии и при этом эти дебилы считают себя умными. Дожили
По правилам ПГ запрещено обсуждать пиратки. Ждём бана автора новости.
Норм. Быстро работает.
поздравляю всех, кто ждал!
Кстати даже с денувой ремейк продался так себе и серию заморозили во второй раз.
денуво просто мусор и не улучшает продажи, а портит всем жизнь, почему то древние игры без нее на всем сейчас идут
Нууу можно вспомнить старфорс, который тоже не на всех компах запустится.
Потому что повесточные вырожденцы надругались над оригиналом. Айзек полетел спасать не свою девушку, а свою бабушку. А некроморфы создали свой профсоюз в туалете
Игра иногда вылетает, однако пока что неизвестно - это ошибка кряка или данная проблема есть и в лицензионной версии игры. Это есть и на Лицензии тоже но редко.Сама игра плохо оптимизирована из за перебора с разными ненужными эфффектами.Даже на RX 5000 6000 RTX 2000 3000 есть статоры при переходах между комнатами и локациями эту проблему так и неисправили.При этом на среднем железе игру можно пройти будут дропы fps местами но тянет на средне высоких норм если у вас карта 8 гб и оперы 16- проц хотябы на 6 ядер тот же 3600 или аналог Карта 580 590 и аналог то можно пройти
Статтеры и на пиратке ?
Молодец, доделывает потихоньку !! Раз взялись, думаю всеми силами допилят взлом, игра то крутая!!