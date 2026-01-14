ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dead Space 13.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 6 413 оценок

Denuvo в Dead Space оказалось крепким орешком: voices38 выпустил крякфикс и улучшил инструменты для игр 2023 года

AceTheKing AceTheKing

Защита Denuvo в ремейке Dead Space оказалась действительно крепким орешком: взломщик voices38 выпустил исправление для своего взлома игры.

По словам voices38, он пропустил несколько вещей, из-за чего взлом Denuvo работал неправильно: игра вылетала у ряда пользователей в различных моментах, например в десятой главе. Однако теперь все должно работать как следует.

Это стало уже пятой доработкой взлома: три выпустил 0xZe0n для своего взлома, и два - voices38 для своего. Будем надеяться, что теперь все проблемы действительно устранены, и voices38 сможет переключиться на другие игры.

voices38 отметил, что благодаря выпуску исправления, он доработал свои инструменты для взлома игр 2023 года и теперь эта проблема больше не повторится.

44
35
Комментарии:  35
Ваш комментарий
Black3D

Купил лицензию и не парюсь. Поиграл пару часов, понял что ремейк это фигня и уже год не вспоминаю.

35
кум кумич

Спасибо, что держишь в курсе

19
Избранный Белиара

А можете, пожалуйста, развёрнуто ответить, почему ремейк фигня?

9
Black3D Избранный Белиара

Ну давай попробую. Во первых ничего действительно нового. Во вторых - ты эти рожи видел?? Видел?? Я что покупаю игру чтобы смотреть на цирк уродов??

24
VIGITAL ART

Активацию возьмите за 15 рублей и не мучайтесь.

10
venomous

С одной стороны копейки, но если прилетит обнова на винду или патч, то давай снова активируй игру, а некоторые продавцы вряд ли пойдут навстречу, чтобы снова дать возможность зайти в онлайн на аккаунт.

Магнум 500

Я даже не знаю, что такое "активация" о которой вы гундите уже лет 10

1
John 23666 venomous

Есть продавцы которые сразу предоставляют логин и пароль. Хоть сколько раз можешь переактивироваться.

Legend_of_the_Hero

Надо чтобы взлома ли игру из 2025-2026г.г. гипервизором, тогда voices38 будет их перевзламывать правильным методом)))

8
Беккер5443

Все минималки которые с озу 8 сначала, а потом можно и 16

Беккер5443

Пусть этот хакер доработает Sonic Color, а то скачиваешь и сразу троян.

8
Лев Левин

ну круто конечно.
но я лично думаю не буду перепроходить ремейк ибо ну сюжет там с оригиналом один и тот же.

4
LovelyNyzeus

Нет конечно, там многое поменяли и дополнили.

1
nanouser1234

не,в ремейке еще концовку новую добавили, где он собрал все артефакты, и сошел с ума, как раз 2я часть начинается с психушки, а то в оригинале не понятно было. как он туда попал.

Беккер5443

У меня вот наоборот графические артефакты))

2
Kuzko

Ура, раз он дошёл до игр 2023 года значит скоро он дойдёт до последний версии Resident Evil 4 Remake с Separate Ways и последней версией Mercenaries со всеми персонажами.

2
Nergalius

Мне кажется будет ещё что то типо нфс анбаунд и аватара

ZeYaT00La

Люблю такие игры. Долго ждал эту. Т.к. не имею возможности покупать. Никогда не играл ни в один из ДС. Зато несколько раз прошел Каллисто. Уж не знаю, за что его ругают. Наконец дождался ДС3 и был разочарован. Однообразие, скука. В Каллисто хоть несколько разных типов локаций: на поверхности, в пещерах и т.п. здесь же двери, коридоры, двери. И атмосфера в Каллисто мне больше понравилась. И лица одни из самых проработанных на сей день во всей индустрии. Жалко, короткая. Но а ДС3 не смог до конца пройти, в 12 главе стала зависать. Это ещё на втором кряке от первого взломщика. Плюнул и удалил. И нет желания 3 раз качать.

1
Комментарий удален
MNM 777
10
PhantomTahm MNM 777

Фантомас!

2
Nergalius

Озвучка стала нормально вставать?

Punisher1

А что нетак с ней? на лиц работает идеально от gamesvoise озвучка шикарная будто официальная по качеству прошёл на днях проблем нет ставится всё ок

2
Nergalius Punisher1

Про лицуху речи и нет, с пираткой озвучка далеко не у всех хочет дружить, пуд соли съел и ни как не смог поставить ни какую озвучку, даже текст не вставал.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ