Denuvo в Dead Space оказалось крепким орешком: voices38 выпустил крякфикс и улучшил инструменты для игр 2023 года

Защита Denuvo в ремейке Dead Space оказалась действительно крепким орешком: взломщик voices38 выпустил исправление для своего взлома игры.

По словам voices38, он пропустил несколько вещей, из-за чего взлом Denuvo работал неправильно: игра вылетала у ряда пользователей в различных моментах, например в десятой главе. Однако теперь все должно работать как следует.

Это стало уже пятой доработкой взлома: три выпустил 0xZe0n для своего взлома, и два - voices38 для своего. Будем надеяться, что теперь все проблемы действительно устранены, и voices38 сможет переключиться на другие игры.

voices38 отметил, что благодаря выпуску исправления, он доработал свои инструменты для взлома игр 2023 года и теперь эта проблема больше не повторится.