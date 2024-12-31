Еще один новогодний подарок: Mechanics VoiceOver выпустила полную русскую локализацию для ремейка Dead Space

Вчера студия Mechanics VoiceOver выпустила русскую озвучку для Dying Light, а сегодня решила сделать пользователям ещё один приятный новогодний подарок.
Студия объявила о выпуске русской озвучки для ремейка Dead Space. По словам студии, в конце сентября Кирилл Надежина заказал у них русскую озвучку для игры, поэтому, в каком-то смысле, проект вернулся в родную гавань. Основные особенности локализации:
- Русификатор включает в себя перевод текста и текстур от Team RIG (естественно, на выбор);
- Озвучены все фоновые неразборчивые шёпоты, что является огромным плюсом к атмосфере;
- Озвучены все фоновые оповещения Ишимуры (они звучат на 7 разных языках, один из них теперь русский);
- Полностью озвучена вся физика главного героя (стоны, охи, кряхтения и тд);
- Студия связалась с Team RIG и обсудили возможность доперевода ряда текстур. К сожалению, они сейчас не могут заняться завершением текстур, но предоставили Mechanics VoiceOver все исходники и софт для работы с ними, поэтому в будущем студия планирует перевести вообще все текстуры и сделать максимально единый перевод.
Mechanics VoiceOver поблагодарили студию RavenCat за запись основного каста в лице: Данил Щебланов, Вероника Саркисова, Артур Иванов, Александр Новиков, Сергей Чихачёв, Мария Фортунатова, Ирина Киреева, Денис Некрасов, Константин Карасик, Иван Жарков, Михаил Белякович, Андрей Градов, Марина Бакина, а также студию Amber за запись ролей Терренса Кайна (Станислав Концевич) и Эйдена Чена (Юрий Романов). А так же самого Кирилла Надежина, благодаря которому данный проект увидел свет.
В прошлом русификатор не было текстур , можно перепройти это шедевр снова )
Я с ним и проходил игру, на самом деле он не сильно оказался нужен т.к. там по сути переведены плакаты, где минимальное знание английского позволяет их прочитать.
Но теперь у нас есть выбор, как в далекие нулевые.
С Наступающим всех!!!
Осталось взломанную версию подождать.
100 рублей и ждать не надо
Так уже есть от GamesVoice, а значит любые другие просто не нужны.
Она на торрентах есть или так и не вышла?
Пока ещё не ломанули.
Ну вот зачем? Зачем конкурировать между собой? Зачем две студии собирают и тратят деньги на озвучивание одних и тех же проектов? Наоборот нужно сотрудничать! А получается, что gamesvoice сделали свою озвучку, при чем давно уже, а Mechanics свою. Ну и какой в этом смысл? В чем суть конкуренции на внутреннем пиратском рынке? Почему нельзя определить какой-нибудь другой проект ,который не имеет локализации? Лучше бы кинули эти финансы на Wolfenstein: The New Order и закончили бы наконец-то, честное слово. По крайней мере, Wolfenstein хотя бы никто так и не локализовал.
В данном случае студия указала почему выпустила проект.
У них заказали его в сентябре, когда ещё было не ясно сможет ли GV выпустить свою озвучку, учитывая проблемы с софтом.
Ну и плюсом студии делают то, что у них закажут: им оплатили Dead Space - вот и выпустили.
Оплатят им Вульфенштейн - выпустят и его.
Иди*тизм с переозвучками одного и того же тоже не приветствую, но вопросы скорее к людям, которые заказывают у них проекты и оплачивают. Впрочем и сами студии могли бы отказывать с такими заказами, если знают, что проект уже озвучивают.
GamesVoice выпустила озвучку для этой игры в октябре 2024 года.