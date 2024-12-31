Еще один новогодний подарок: Mechanics VoiceOver выпустила полную русскую локализацию для ремейка Dead Space

Вчера студия Mechanics VoiceOver выпустила русскую озвучку для Dying Light, а сегодня решила сделать пользователям ещё один приятный новогодний подарок.

Студия объявила о выпуске русской озвучки для ремейка Dead Space. По словам студии, в конце сентября Кирилл Надежина заказал у них русскую озвучку для игры, поэтому, в каком-то смысле, проект вернулся в родную гавань. Основные особенности локализации:

Русификатор включает в себя перевод текста и текстур от Team RIG (естественно, на выбор);

Озвучены все фоновые неразборчивые шёпоты, что является огромным плюсом к атмосфере;

Озвучены все фоновые оповещения Ишимуры (они звучат на 7 разных языках, один из них теперь русский);

Полностью озвучена вся физика главного героя (стоны, охи, кряхтения и тд);

Студия связалась с Team RIG и обсудили возможность доперевода ряда текстур. К сожалению, они сейчас не могут заняться завершением текстур, но предоставили Mechanics VoiceOver все исходники и софт для работы с ними, поэтому в будущем студия планирует перевести вообще все текстуры и сделать максимально единый перевод.

Mechanics VoiceOver поблагодарили студию RavenCat за запись основного каста в лице: Данил Щебланов, Вероника Саркисова, Артур Иванов, Александр Новиков, Сергей Чихачёв, Мария Фортунатова, Ирина Киреева, Денис Некрасов, Константин Карасик, Иван Жарков, Михаил Белякович, Андрей Градов, Марина Бакина, а также студию Amber за запись ролей Терренса Кайна (Станислав Концевич) и Эйдена Чена (Юрий Романов). А так же самого Кирилла Надежина, благодаря которому данный проект увидел свет.