"Это удивительная индустрия": создатель Dead Space Глен Скофилд объявил о выходе на пенсию

Глен Скофилд, создатель Dead Space, сооснователь Sledgehammer Games и бывший глава Striking Distance Studios, объявил о завершении своей карьеры в игровой индустрии. Об этом разработчик сообщил в четырехминутном эмоциональном видео, опубликованном в LinkedIn.

По словам Скофилда, после 35 лет работы в игровой индустрии он решил уйти от повседневной разработки игр.

«После 35 лет создания игр, руководства командами и разработки проектов пришло время официально завершить мою повседневную работу. Это была невероятная карьера, и я благодарен всем, кто был рядом», — сказал разработчик.

Он поблагодарил семью, друзей, коллег и поклонников, отметив, что именно поддержка игроков помогала ему становиться лучше.

Скофилд также вспомнил свой путь в индустрии, подчеркнув, что ему посчастливилось работать с «одними из самых талантливых людей в мире» и наблюдать «один из самых творческих периодов в истории игровой индустрии».

Последним крупным проектом разработчика стала The Callisto Protocol — духовная наследница Dead Space. Несмотря на большие ожидания, игра не оправдала коммерческих прогнозов, а вскоре после ее релиза Скофилд покинул основанную им студию Striking Distance Studios.

Ранее разработчик также рассказывал, что неоднократно пытался убедить Electronic Arts заняться созданием Dead Space 4, однако компания так и не дала проекту зеленый свет.

В завершение своего обращения Скофилд выразил уверенность, что игровую индустрию ждет светлое будущее, несмотря на нынешние сложности.

«Это удивительная индустрия, в которой работает огромное количество талантливых людей. Сейчас непростые времена, но будущее действительно очень светлое. Новому поколению разработчиков я хочу пожелать исследовать, экспериментировать и никогда не забывать, что самое главное — это идея», — заключил он.