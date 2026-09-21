Фанаты не сдаются: на itch.io вышел бесплатный демейк Dead Space в стиле игр для Nokia 3310

Пока издательство Electronic Arts откладывает серию Dead Space в долгий ящик из-за неудовлетворительных продаж ремейка, фанаты продолжают поддерживать франшизу своими силами. Независимый разработчик Давиде Пуато (Davide Puato) выпустил на платформе itch.io необычный проект — полноценный демейк оригинальной игры, стилизованный под ограничения легендарного телефона Nokia 3310.

Проект под названием Dead Space Nokia создавался в рамках гейм-джема Nokia 3310 Jam 6, поэтому разработчик сознательно наложил на себя жесткие технические рамки в духе технологий начала 2000-х. Игра может похвастаться аутентичным ретро-исполнением: визуальный стиль предлагает двухцветную монохромную графику, крупные высококонтрастные спрайты и простейшую анимацию, а звуковое сопровождение состоит из минималистичного монофонического саундтрека и базовых аудиоэффектов.

Несмотря на внешнюю простоту, текущая версия игры полностью интерактивна и предлагает геймерам не только сражения со знаменитыми некроморфами, но и несложные головоломки. Управление двухмерным Айзеком Кларком адаптировано под ПК и отличается предельным минимализмом: передвижение на стрелочки, прицеливание на Z, стрельба на X и использование стазиса или аптечки на C.

Изначально проект задумывался как неиграбельный концепт, но сейчас это отличный законченный продукт, способный скрасить вечер любому фанату культового хоррора. В условиях отсутствия новостей о будущем официальной франшизы, этот релиз стал настоящим признанием в любви к культовой серии от преданного сообщества.