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Dead Space 13.10.2008
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 5 380 оценок

Глен Скофилд напомнил, что Dead Space исполнилось 16 лет и заявил, что хотел бы вернуться для создания новой игры

AceTheKing
Новости

Геймдизайнер и один из создателей франшизы Dead Space Глен Скофилд, напомнил о том, что 13 октября состоялась 16-я годовщина оригинальной игры. Разработчик поблагодарил игроков, коллег и издателя за то, что выпуск Dead Space стал возможен:

Я опоздал на пару дней - 13 октября исполнилось 16 лет с момента выхода оригинальной Dead Space. Как продюсер игры, я не мог и представить лучшей команды для этого. Спасибо фанатам за игру и, конечно, спасибо коллегам и EA.

В комментариях разработчика обвинили в том, что "спрыгнул с тонущего корабля, уйдя от создателей The Callisto Protocol на фоне плохих продаж игры". Скофилд заявил, что это была вынужденная мера из-за проблем со здоровьем:

Игра хорошо продавалась, я не сбегал с корабля. Я закончил делать 86 патчей* и все DLC. Мне нужно было время для здоровья. После ухода я сбросил 36 килограм и все время тренируюсь. Теперь я готов вернуться к Dead Space.

*скорее всего имеется в виду количество внутренних версий игры, предназначенных для внутренней нумерации сборок при разработке.

При этом на фотографиях можно заметить, что Скофилд действительно сильно потерял в весе.

На данный момент неизвестно планирует ли EA возвращаться ко франшизе Dead Space - издатель остался не слишком доволен продажами ремейка и заморозил франшизу, однако фанаты остались очень довольны ремейком игры и надеются на то, что новому проекту по Dead Space будет дан зеленый свет - будь-то ремейк или новая часть во франшизе.

14
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Tiger Goose

Продолжение The Callisto Protocol тоже нужно.

13
simiola

только геймплей надо менять! Позорные увороты в ближнем бою убрать и уволить того кто это придумал!

-3
Stepan Bratuhin

Согласен. Игра вполне достойная вышла.

1
Andrey Wealson

DS шикарная игра, и хотелось бы видеть продолжение этой серии. А ещё побольше космоса и свободы в нём)

8
K0t Felix

Есть надежда, что EA Motive сделают продолжение

1
yurik111

Вот я лично не пойму, за, что ругают калисто протокол? Ведь по сути неплохо вышло, да не шедевр, но назвать плохой игрой не могу. Плохих игр вы не видели, товарищи! Ну или просто зажрались.

5
Сережаа

Ругали за оптимизацию и за то что "не страшно". Хотя мне и дед спейс было страшно только первые уровни, а потом привыкаешь и всё... А ну еще ругали за то что сильно копирует дед спейс, но чето к нинтендо и к фром сотфвер нет претензий что те клепают одно и тоже десятилетиями

1
PaPa Sierra

Полностью согласен! Жму руку.

0
VOL1GA

Отличная игра! Игра в прямом её понимании, не то что новые-отрыжки капиталистических-свиней. В общем не жалко бабла и потраченного времени, исключительно удовольствие от прохождения и перепрохождения и даже через 16 лет.

1
Maksimys Flether

Я бы поиграл, при условии что это будет совершенно новый персонаж, совершенно новый сюжет по этой же вселенной.

1
K0t Felix

Если смотреть на конец расширения третьей части, то сюжетная линия Айзека не закончена

2
Serge_Hunter1099

Ждём!

1
PaPa Sierra

Уррааа! Наконец-то! Гленушка наш Скофилдушка одумался! Всех поздравляю!

1
Kaburagi

Когда Скофилд делал шедевр — он горел идеей, а сейчас он просто хочет заработать, а это значит, что шедевров можно больше не ждать. Так что ничего не ожидайте.

1
Ang Dark

Он делал шедевр, когда его держали под контролем, когда ему дали свободу творения он сделал .......

0
Kaburagi

Новой - это какой? Новая - это только продолжение, 4 номерная часть серии. А ремейки - это не новое, а испоганенное современными модными веяниями старое.

0
saa0891

Без него шедевральный ремейк Dead Space прекрасно сделали, он бы лучше Протокол нормально делал а то вышел какой то обрубок, хотя конечно нельзя не отметить что оригинальный Dead Space это тоже был шедевр с кучей оригинальных, я бы даже сказал революционных механик и интересным сюжетом, да все части в этой серии для меня шедевры, очень жаль конечно студии и команды талантливых разрабов уже нет.

-1
Janekste

Хочу The Callisto Protocol 2, а очередной Dead Space мне НЕ нужен однозначно.

-1
Yoshemitsu
-2
Диванный Боец
В комментариях разработчика обвинили в том, что "спрыгнул с тонущего корабля, уйдя от создателей The Callisto Protocol на фоне плохих продаж игры". Скофилд заявил, что это была вынужденная мера из-за проблем со здоровьем: "Игра хорошо продавалась, я не сбегал с корабля. Я закончил делать 86 патчей* и все DLC. Мне нужно было время для здоровья. После ухода я сбросил 36 килограм и все время тренируюсь. Теперь я готов вернуться к Dead Space."

Да и вообще ничего он не разрабатывал, игра не его, ему подкинули, сказочник, иди на завод работай, продюсер

-3
ZER0 T0LERANCE

Он себя уже проявил в Калисто.

С другой стороны , он признал ошибки, допущенные при разработке. Может быть и не профукает второй шанс.

-3
Диванный Боец
С другой стороны , он признал ошибки, допущенные при разработке

Ну все, бежим ему донатить очередной миллиард, признал он)))))))))))

-3
Гамер132

Ну кто знает его ли вина в этом. Зная вот крафтун...

0
ZER0 T0LERANCE Диванный Боец

В современном мире, где всю вину принято скидывать на неправильных фанатов, расистов и ненавсников ЛГБТ , а не на собсвенное рукажопство и потакание повестке, это уже что то. Признание ошибок всегда путь для роста.

Но ты свой миллиард пока придержи. Посмотрим, как Скофилд будет себя вести.

0
ZER0 T0LERANCE Гамер132

Нормальный руководитель всегда понимает, что это его вина.

0
Хидео Козлина

че так все обтекают от Дедского Космоса

игра скучнейшее бродилово в унылой атмсофере мутоты

вот вторая часть уже хоть поинтереснее, в плане локаций, и тд

-9