Глен Скофилд напомнил, что Dead Space исполнилось 16 лет и заявил, что хотел бы вернуться для создания новой игры

Геймдизайнер и один из создателей франшизы Dead Space Глен Скофилд, напомнил о том, что 13 октября состоялась 16-я годовщина оригинальной игры. Разработчик поблагодарил игроков, коллег и издателя за то, что выпуск Dead Space стал возможен:

Я опоздал на пару дней - 13 октября исполнилось 16 лет с момента выхода оригинальной Dead Space. Как продюсер игры, я не мог и представить лучшей команды для этого. Спасибо фанатам за игру и, конечно, спасибо коллегам и EA.

В комментариях разработчика обвинили в том, что "спрыгнул с тонущего корабля, уйдя от создателей The Callisto Protocol на фоне плохих продаж игры". Скофилд заявил, что это была вынужденная мера из-за проблем со здоровьем:

Игра хорошо продавалась, я не сбегал с корабля. Я закончил делать 86 патчей* и все DLC. Мне нужно было время для здоровья. После ухода я сбросил 36 килограм и все время тренируюсь. Теперь я готов вернуться к Dead Space.

*скорее всего имеется в виду количество внутренних версий игры, предназначенных для внутренней нумерации сборок при разработке.

При этом на фотографиях можно заметить, что Скофилд действительно сильно потерял в весе.

На данный момент неизвестно планирует ли EA возвращаться ко франшизе Dead Space - издатель остался не слишком доволен продажами ремейка и заморозил франшизу, однако фанаты остались очень довольны ремейком игры и надеются на то, что новому проекту по Dead Space будет дан зеленый свет - будь-то ремейк или новая часть во франшизе.