Глен Скофилд напомнил, что Dead Space исполнилось 16 лет и заявил, что хотел бы вернуться для создания новой игры

Геймдизайнер и один из создателей франшизы Dead Space Глен Скофилд, напомнил о том, что 13 октября состоялась 16-я годовщина оригинальной игры. Разработчик поблагодарил игроков, коллег и издателя за то, что выпуск Dead Space стал возможен:
Я опоздал на пару дней - 13 октября исполнилось 16 лет с момента выхода оригинальной Dead Space. Как продюсер игры, я не мог и представить лучшей команды для этого. Спасибо фанатам за игру и, конечно, спасибо коллегам и EA.
В комментариях разработчика обвинили в том, что "спрыгнул с тонущего корабля, уйдя от создателей The Callisto Protocol на фоне плохих продаж игры". Скофилд заявил, что это была вынужденная мера из-за проблем со здоровьем:
Игра хорошо продавалась, я не сбегал с корабля. Я закончил делать 86 патчей* и все DLC. Мне нужно было время для здоровья. После ухода я сбросил 36 килограм и все время тренируюсь. Теперь я готов вернуться к Dead Space.
*скорее всего имеется в виду количество внутренних версий игры, предназначенных для внутренней нумерации сборок при разработке.
При этом на фотографиях можно заметить, что Скофилд действительно сильно потерял в весе.
На данный момент неизвестно планирует ли EA возвращаться ко франшизе Dead Space - издатель остался не слишком доволен продажами ремейка и заморозил франшизу, однако фанаты остались очень довольны ремейком игры и надеются на то, что новому проекту по Dead Space будет дан зеленый свет - будь-то ремейк или новая часть во франшизе.
Продолжение The Callisto Protocol тоже нужно.
только геймплей надо менять! Позорные увороты в ближнем бою убрать и уволить того кто это придумал!
Согласен. Игра вполне достойная вышла.
DS шикарная игра, и хотелось бы видеть продолжение этой серии. А ещё побольше космоса и свободы в нём)
Есть надежда, что EA Motive сделают продолжение
Вот я лично не пойму, за, что ругают калисто протокол? Ведь по сути неплохо вышло, да не шедевр, но назвать плохой игрой не могу. Плохих игр вы не видели, товарищи! Ну или просто зажрались.
Ругали за оптимизацию и за то что "не страшно". Хотя мне и дед спейс было страшно только первые уровни, а потом привыкаешь и всё... А ну еще ругали за то что сильно копирует дед спейс, но чето к нинтендо и к фром сотфвер нет претензий что те клепают одно и тоже десятилетиями
Полностью согласен! Жму руку.
Отличная игра! Игра в прямом её понимании, не то что новые-отрыжки капиталистических-свиней. В общем не жалко бабла и потраченного времени, исключительно удовольствие от прохождения и перепрохождения и даже через 16 лет.
Я бы поиграл, при условии что это будет совершенно новый персонаж, совершенно новый сюжет по этой же вселенной.
Если смотреть на конец расширения третьей части, то сюжетная линия Айзека не закончена
Ждём!
Уррааа! Наконец-то! Гленушка наш Скофилдушка одумался! Всех поздравляю!
Когда Скофилд делал шедевр — он горел идеей, а сейчас он просто хочет заработать, а это значит, что шедевров можно больше не ждать. Так что ничего не ожидайте.
Он делал шедевр, когда его держали под контролем, когда ему дали свободу творения он сделал .......
Новой - это какой? Новая - это только продолжение, 4 номерная часть серии. А ремейки - это не новое, а испоганенное современными модными веяниями старое.
Без него шедевральный ремейк Dead Space прекрасно сделали, он бы лучше Протокол нормально делал а то вышел какой то обрубок, хотя конечно нельзя не отметить что оригинальный Dead Space это тоже был шедевр с кучей оригинальных, я бы даже сказал революционных механик и интересным сюжетом, да все части в этой серии для меня шедевры, очень жаль конечно студии и команды талантливых разрабов уже нет.
Хочу The Callisto Protocol 2, а очередной Dead Space мне НЕ нужен однозначно.
Да и вообще ничего он не разрабатывал, игра не его, ему подкинули, сказочник, иди на завод работай, продюсер
Он себя уже проявил в Калисто.
С другой стороны , он признал ошибки, допущенные при разработке. Может быть и не профукает второй шанс.
Ну все, бежим ему донатить очередной миллиард, признал он)))))))))))
Ну кто знает его ли вина в этом. Зная вот крафтун...
В современном мире, где всю вину принято скидывать на неправильных фанатов, расистов и ненавсников ЛГБТ , а не на собсвенное рукажопство и потакание повестке, это уже что то. Признание ошибок всегда путь для роста.
Но ты свой миллиард пока придержи. Посмотрим, как Скофилд будет себя вести.
Нормальный руководитель всегда понимает, что это его вина.
че так все обтекают от Дедского Космоса
игра скучнейшее бродилово в унылой атмсофере мутоты
вот вторая часть уже хоть поинтереснее, в плане локаций, и тд