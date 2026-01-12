ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dead Space 13.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 6 397 оценок

Хакер voices38 выпустил свою стабильную версию взлома Denuvo в Dead Space Remake

2BLaraSex 2BLaraSex

Хакер voices38 взломал игру 2023 года, выпустив свою версию обхода анти-пиратской защиты Denuvo в ремейке Dead Space. Хотя до него это уже сделал другой специалист с ником 0xZe0n, его метод был нестабилен, зависал и работал не на всех системах.

Появился новый взломщик Denuvo: 0xZe0n выпустил бета-версию взлома ремейка Dead Space

В сопроводительном сообщении, размещенном на портале Reddit, voices38 напрямую обратился к предыдущей работе коллеги, заявив, что его взлом работает на любой конфигурации и не имеет проблем с памятью.

Я уважаю попытки ZeOn, но использованный им метод изначально плох. Его взлом по-прежнему не работает на различных конфигурациях, а также на Linux через Proton. В нем наблюдаются случайные зависания и вылеты, и для их предотвращения пользователям приходится увеличивать размер файла подкачки. Вот старая, добротная версия, которая работает на всем и не имеет проблем с памятью. Наслаждайтесь.

Dead Space Remake - это полная переработка культового научно-фантастического хоррора 2008 года. Игра была воссоздана с нуля на современном движке, сохранив легендарную атмосферу и сюжет, но значительно углубив и улучшив каждый аспект.

39
39
Комментарии:  39
Ваш комментарий
dehis901

всеравно сюжет тоже самый смисел проходить

16
Fox534

За сюжетом идут в кинотеатр или библиотеку. В играх во главе угла стоит геймплей. Как раз он в Remake претерпел изменения, не кардинальные разумеется, но вполне заметные.

9
Brainstoun

Выпустил свою версию, сnuздив у другого взломщика, и доработав её....

14
Эдмон Дантес

Доработав по полностью иному методу? Это называется сделать с нуля. Эти ручные правки тысяч проверок ему без надобности.

9
BrightLazarus

игра робачия красавчик

9
Роман45554

он все ломает 21 года, а как кто то сделает более поздний залом тут же он (по д сера ется) и типа свой взлом выпускает. Мошенник

9
Эдмон Дантес

Мошенник, что взломал игру 2023? Действительно.

3
Retro_Gamer

Я бы посмотрел, как защиту взломал ты.

3
Роман45554 Retro_Gamer

ты ты ты тыты ты ты

6
Пользователь ВКонтакте

2023... Ну давай братуха ломани уже Resident Evil 4 Remake DLC ADA WONG // Артём Смирнов

5
Danil Smirnov

Поздравляю всех кто ждал 🥳

5
BloomingAdmin

Года два как не дождался, не выдержал, купил на распродаже в стиме, жалею теперь? Скорее нет, получил что хотел собственно (да и не много отдал за нее), хотя с тех пор как узнал об этом взломщике, жду новую мафию, вот ее покупать на зимней распродаже со скидкой 10% как-то жаба задушила.

1
gosugamers BloomingAdmin

В принципе, можно и не ждать, а купить оффлайн-активацию за 50 рублей, всё равно от торрента практически нет различий

BloomingAdmin gosugamers

Свое это свое, к тому же я часто меняю аккаунты в стиме, офлайн активаторы это полная шляпа для меня, а еще когда-то у меня был плохой опыт с этими активациями по этому я зарекся их больше не покупать никогда.

1
CheckDevNull

Огромная Благодарность - Voices38 !!! Успехов ему во всем !!!

>>> Ну а всем остальным, Гип-Гип Поднять Флаги !!! :DDDD

5
Сережаа

Типа вы*бнулся, молодец. При этом смешно что чтобы его заставить ломать интересные людям игры, надо было аж выложить другой взлом, чтобы он потом мог повыпендриваться своим "правильным"...

5
Ammati

А почему бы и нет ? Он фактически не обязан не кому. Ты вот готов финансово подержать его усилия на взлом нужной игр людям ? Я так не думаю. А за респект какой смысл ему рвать жопку ради твоего шкурного интереса. Захотел покрасоваться, покрасовался. Дело его.


Интересный ты конечно. Как говориться. Моё личное время это другое. А чужое время это не мои проблемы. Попахивает свинством.

3
Сережаа Ammati
А почему бы и нет ? Он фактически не обязан не кому. Ты вот готов финансово подержать его усилия на взлом нужной игр людям ? Я так не думаю. А за респект какой смысл ему рвать жопку ради твоего шкурного интереса. Захотел покрасоваться, покрасовался. Дело его.
Интересный ты конечно. Как говориться. Моё личное время это другое. А чужое время это не мои проблемы. Попахивает свинством.

Ну оближи ему жопу теперь до зеркального блеска, раз нельзя в его сторону никакую критику писать, ведь он такой для тебя чудесный ангел. А мне не забудь поставить клоунов, со всех своих мультов(Сколько у тебя там, три?). xD

2
Ammati Сережаа
. А мне не забудь поставить клоунов, со всех своих мультов

А так это ты... А уже и забыл. Одарённый ты наш.

(Сколько у тебя там, три?). xD

Интересные конечно выводы. Нет. 31, от двух забыл пароль. А так 33.

Если хочешь три. Держи три... Мне не жалко для тебя пирожок.

1
vvvjust

Бомжи обрадуются)))

4
askazanov

Молодец! Респект!!

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ