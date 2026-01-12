Хакер voices38 выпустил свою стабильную версию взлома Denuvo в Dead Space Remake

Хакер voices38 взломал игру 2023 года, выпустив свою версию обхода анти-пиратской защиты Denuvo в ремейке Dead Space. Хотя до него это уже сделал другой специалист с ником 0xZe0n, его метод был нестабилен, зависал и работал не на всех системах.

В сопроводительном сообщении, размещенном на портале Reddit, voices38 напрямую обратился к предыдущей работе коллеги, заявив, что его взлом работает на любой конфигурации и не имеет проблем с памятью.

Я уважаю попытки ZeOn, но использованный им метод изначально плох. Его взлом по-прежнему не работает на различных конфигурациях, а также на Linux через Proton. В нем наблюдаются случайные зависания и вылеты, и для их предотвращения пользователям приходится увеличивать размер файла подкачки. Вот старая, добротная версия, которая работает на всем и не имеет проблем с памятью. Наслаждайтесь.

Dead Space Remake - это полная переработка культового научно-фантастического хоррора 2008 года. Игра была воссоздана с нуля на современном движке, сохранив легендарную атмосферу и сюжет, но значительно углубив и улучшив каждый аспект.