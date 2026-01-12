Хакер voices38 выпустил свою стабильную версию взлома Denuvo в Dead Space Remake

Хакер voices38 взломал игру 2023 года, выпустив свою версию обхода анти-пиратской защиты Denuvo в ремейке Dead Space. Хотя до него это уже сделал другой специалист с ником 0xZe0n, его метод был нестабилен, зависал и работал не на всех системах.
В сопроводительном сообщении, размещенном на портале Reddit, voices38 напрямую обратился к предыдущей работе коллеги, заявив, что его взлом работает на любой конфигурации и не имеет проблем с памятью.
Я уважаю попытки ZeOn, но использованный им метод изначально плох. Его взлом по-прежнему не работает на различных конфигурациях, а также на Linux через Proton. В нем наблюдаются случайные зависания и вылеты, и для их предотвращения пользователям приходится увеличивать размер файла подкачки. Вот старая, добротная версия, которая работает на всем и не имеет проблем с памятью. Наслаждайтесь.
Dead Space Remake - это полная переработка культового научно-фантастического хоррора 2008 года. Игра была воссоздана с нуля на современном движке, сохранив легендарную атмосферу и сюжет, но значительно углубив и улучшив каждый аспект.
За сюжетом идут в кинотеатр или библиотеку. В играх во главе угла стоит геймплей. Как раз он в Remake претерпел изменения, не кардинальные разумеется, но вполне заметные.
Выпустил свою версию, сnuздив у другого взломщика, и доработав её....
Доработав по полностью иному методу? Это называется сделать с нуля. Эти ручные правки тысяч проверок ему без надобности.
он все ломает 21 года, а как кто то сделает более поздний залом тут же он (по д сера ется) и типа свой взлом выпускает. Мошенник
Мошенник, что взломал игру 2023? Действительно.
Я бы посмотрел, как защиту взломал ты.
2023... Ну давай братуха ломани уже Resident Evil 4 Remake DLC ADA WONG // Артём Смирнов
Поздравляю всех кто ждал 🥳
Года два как не дождался, не выдержал, купил на распродаже в стиме, жалею теперь? Скорее нет, получил что хотел собственно (да и не много отдал за нее), хотя с тех пор как узнал об этом взломщике, жду новую мафию, вот ее покупать на зимней распродаже со скидкой 10% как-то жаба задушила.
В принципе, можно и не ждать, а купить оффлайн-активацию за 50 рублей, всё равно от торрента практически нет различий
Свое это свое, к тому же я часто меняю аккаунты в стиме, офлайн активаторы это полная шляпа для меня, а еще когда-то у меня был плохой опыт с этими активациями по этому я зарекся их больше не покупать никогда.
Огромная Благодарность - Voices38 !!! Успехов ему во всем !!!
