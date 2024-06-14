Издательство Dark Horse Books выпустит 224 страничный артбук посвященный ремейку Dead Space

Издательство Dark Horse Books анонсировало создание артбука, который будет посвящен прошлогоднему ремейку Dead Space от студии EA Motive.

В артбуке, который оформлен в твердом переплете, будут представлены концепт-арты Эгиды-7, персонажей, оружия, ксеноморфов и ряда других элементов игры. The Art of Dead Space поступит в продажу 7 января 2025-го года Его цена составит $50, он будет состоять из 224-х страниц. На Amazon уже открылись предварительные заказы.

Выход ремейка оригинальной Dead Space состоялся в январе 2023-го года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Ремейк получил высокие оценки критиков и игроков: на Metacritic средняя оценка проекта составила 89 баллов от критиков и 8.7/10 от игроков.