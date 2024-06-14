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Dead Space 13.10.2008
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 5 144 оценки

Издательство Dark Horse Books выпустит 224 страничный артбук посвященный ремейку Dead Space

AceTheKing
Новости

Издательство Dark Horse Books анонсировало создание артбука, который будет посвящен прошлогоднему ремейку Dead Space от студии EA Motive.

В артбуке, который оформлен в твердом переплете, будут представлены концепт-арты Эгиды-7, персонажей, оружия, ксеноморфов и ряда других элементов игры. The Art of Dead Space поступит в продажу 7 января 2025-го года Его цена составит $50, он будет состоять из 224-х страниц. На Amazon уже открылись предварительные заказы.

Выход ремейка оригинальной Dead Space состоялся в январе 2023-го года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Ремейк получил высокие оценки критиков и игроков: на Metacritic средняя оценка проекта составила 89 баллов от критиков и 8.7/10 от игроков.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
shit again

Да почините вы ее

2
Сергей Понащенко

Ну оценки же хорошие! Что ещё надо?

0
max7fear

Фризы они похоже уже никогда не починят, возможно только если когда-нибудь denuvo уберут, то получше станет как с калисто протоколом. А так лет эдак через 10 на железе из будущего, возможно можно будет поиграть в плавную версию а не постоянно подгружающий шейдеры кусок кода.

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