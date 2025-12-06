Как сообщается, EA "заморозила" франшизу Dead Space

Electronic Arts, возможно, официально заморозила франшизу Dead Space, даже несмотря на высокие оценки ремейка, выпущенного в 2023 году. Согласно новому отчету, опубликованному Insider Gaming, EA не планирует продолжать серию космических хорроров, несмотря на теплый прием последней игры.
Редактор портала Майк Страут утверждает, со ссылкой на свои источники, EA фактически «заморозила» франшизу Dead Space и «не планирует ее возрождение в ближайшем будущем». Более того, сами сотрудники компании «не ожидают возвращения IP» в будущем.
Внутренняя ситуация с Dead Space настолько плохая, что некоторые сотрудники EA ожидают, что руководство продаст IP другому студию, как только будет завершена сделка по приобретению компании Саудовской Аравией.
Эта ситуация ставит под сомнение не только потенциальный римейк Dead Space 2, который многие фанаты считали естественным следующим шагом, но и любую новую оригинальную игру в серии. EA Motive, студия, ответственная за римейк, уже сосредоточилась на других проектах, включая разработку долгожданной игры Iron Man в партнерстве с Marvel.
Туда ей и дорога! Для кого вообще делали это?
Один из немногих играбельных хорроров.
Надеюсь продадут IP cтудии которая сможет вернуть серию из небытия этой жадной корпоррации
ремейк был очень хорош, о какой жадности речь?
чем хорош то? тупо графония и багов накатили и готово. С вас 70 баксов за неоптимизированный недоремастер. Сюжет и геймплей остались те же что и в оригинале
не знаю о чём ты - я прошёл, никаких багов не встретил, оптимизация отличная, кайфонул
А то никто не догалася ещё после 3 части, косле которой 15 лет ничего не было. Вот это удивили.
Потому что, сейчас у всех деградации в придумке чего то нового, из за того что скурились все из за больших денег некогда пришедших и сейчас приходящих))))
Жалко, что не будет ремейка второй, но хорошо, что не будут продолжать. Кринж был бы.
УРА.
Теперь надо заморозить MASS EFFECT.
И разморозить BURNOUT и ROAD RASH и NFS.
В первую как не хотел пройти, играл через силу. Так и не смог. Вобще не зашла // Андрей Андрей
А что там еще можно придумать, кроме ремейков? 🤷 Mass Effect вон пытались продлить, ниче особо хорошего из этого не вышло. // Василий Горский
Один из немногих проектов последних лет от EA, который понравился.
И они опять замораживают серию, потому что не смогли правидьно прикинуть ситуацтю на рынке хорроров.