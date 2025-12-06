ЧАТ ИГРЫ
Dead Space 13.10.2008
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 6 338 оценок

Как сообщается, EA "заморозила" франшизу Dead Space

Gruz_ Gruz_

Electronic Arts, возможно, официально заморозила франшизу Dead Space, даже несмотря на высокие оценки ремейка, выпущенного в 2023 году. Согласно новому отчету, опубликованному Insider Gaming, EA не планирует продолжать серию космических хорроров, несмотря на теплый прием последней игры.

Редактор портала Майк Страут утверждает, со ссылкой на свои источники, EA фактически «заморозила» франшизу Dead Space и «не планирует ее возрождение в ближайшем будущем». Более того, сами сотрудники компании «не ожидают возвращения IP» в будущем.

Внутренняя ситуация с Dead Space настолько плохая, что некоторые сотрудники EA ожидают, что руководство продаст IP другому студию, как только будет завершена сделка по приобретению компании Саудовской Аравией.

Эта ситуация ставит под сомнение не только потенциальный римейк Dead Space 2, который многие фанаты считали естественным следующим шагом, но и любую новую оригинальную игру в серии. EA Motive, студия, ответственная за римейк, уже сосредоточилась на других проектах, включая разработку долгожданной игры Iron Man в партнерстве с Marvel.

Комментарии:  13
Ahnx

Туда ей и дорога! Для кого вообще делали это?

9
DezkQ

Один из немногих играбельных хорроров.

4
Punisher1

Надеюсь продадут IP cтудии которая сможет вернуть серию из небытия этой жадной корпоррации

4
Snake Snaake Snaaaaaake

ремейк был очень хорош, о какой жадности речь?

2
Baka Mitai Snake Snaake Snaaaaaake

чем хорош то? тупо графония и багов накатили и готово. С вас 70 баксов за неоптимизированный недоремастер. Сюжет и геймплей остались те же что и в оригинале

1
Snake Snaake Snaaaaaake Baka Mitai

не знаю о чём ты - я прошёл, никаких багов не встретил, оптимизация отличная, кайфонул

1
ratte88

А то никто не догалася ещё после 3 части, косле которой 15 лет ничего не было. Вот это удивили.

2
askazanov

Потому что, сейчас у всех деградации в придумке чего то нового, из за того что скурились все из за больших денег некогда пришедших и сейчас приходящих))))

1
Кей Овальд

Жалко, что не будет ремейка второй, но хорошо, что не будут продолжать. Кринж был бы.

1
ZNGRU

УРА.
Теперь надо заморозить MASS EFFECT.
И разморозить BURNOUT и ROAD RASH и NFS.

1
Пользователь ВКонтакте

В первую как не хотел пройти, играл через силу. Так и не смог. Вобще не зашла // Андрей Андрей

Пользователь ВКонтакте

А что там еще можно придумать, кроме ремейков? 🤷 Mass Effect вон пытались продлить, ниче особо хорошего из этого не вышло. // Василий Горский

Lazy Mutton

Один из немногих проектов последних лет от EA, который понравился.

И они опять замораживают серию, потому что не смогли правидьно прикинуть ситуацтю на рынке хорроров.