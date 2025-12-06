Как сообщается, EA "заморозила" франшизу Dead Space

Electronic Arts, возможно, официально заморозила франшизу Dead Space, даже несмотря на высокие оценки ремейка, выпущенного в 2023 году. Согласно новому отчету, опубликованному Insider Gaming, EA не планирует продолжать серию космических хорроров, несмотря на теплый прием последней игры.

Редактор портала Майк Страут утверждает, со ссылкой на свои источники, EA фактически «заморозила» франшизу Dead Space и «не планирует ее возрождение в ближайшем будущем». Более того, сами сотрудники компании «не ожидают возвращения IP» в будущем.

Внутренняя ситуация с Dead Space настолько плохая, что некоторые сотрудники EA ожидают, что руководство продаст IP другому студию, как только будет завершена сделка по приобретению компании Саудовской Аравией.

Эта ситуация ставит под сомнение не только потенциальный римейк Dead Space 2, который многие фанаты считали естественным следующим шагом, но и любую новую оригинальную игру в серии. EA Motive, студия, ответственная за римейк, уже сосредоточилась на других проектах, включая разработку долгожданной игры Iron Man в партнерстве с Marvel.